Klage über Raser in Luisenstraße

(uj) - In der Goethe- und Luisenstraße wird Tempo 30 oft nicht eingehalten. Zudem wird sogar die rote Ampel ignoriert. Diese Beobachtungen verschiedener Personen hat Dorothea Maisch (CDU) an die Stadtverwaltung weitergegeben.

Außerdem bittet sie die Verwaltung darum, "aufgrund des sehr hohen Schüleraufkommens dort und die viel zu schnell fahrenden Autos" Verkehrskontrollen durchzuführen, so dass die Regeln eingehalten werden. Laut Dieter Spannagel, Leiter Bürgerservice und Ordnung, sind in Gaggenau keine automatischen Rotlichtüberwachungsanlagen installiert. Deshalb könnten Rotlichtverstöße "nur mit qualifizierten Anzeigen und Zeugenaussagen verfolgt werden". Gelegentlich würden der Stadt solche Anzeigen von der Polizei vorgelegt "und dann natürlich auch verfolgt". Geschwindigkeitskontrollen würden in der Luisenstraße regelmäßig durchgeführt.

Bei den Kontrollen im vergangenen Jahr habe die Beanstandungsquote bei durchschnittlich 7,9 Prozent gelegen. "Was im Umkehrschluss bedeutet, dass 92 Prozent der kontrollierten Verkehrsteilnehmer die vorgeschriebene Geschwindigkeit einhalten", so Spannagel. Diese Quote liege verglichen mit dem gesamten Stadtgebiet im Mittel bei 30er-Zonen.