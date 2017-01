Heiligenwald erwirtschaftet mehr Gewinn

Rastatt

Wahlrecht bleibt unangetastet Rastatt (ema) - Das System der unechten Teilortswahl, also die Garantie einer bestimmten Zahl von Gemeinderatssitzen für die Dörfer, wird auch künftig Bestandteil des Kommunalwahlrechts in Rastatt bleiben. Bestrebungen des OB nach einer Abschaffung lehnte eine Ratsmehrheit ab (Foto: av). » Weitersagen (ema) - Das System der unechten Teilortswahl, also die Garantie einer bestimmten Zahl von Gemeinderatssitzen für die Dörfer, wird auch künftig Bestandteil des Kommunalwahlrechts in Rastatt bleiben. Bestrebungen des OB nach einer Abschaffung lehnte eine Ratsmehrheit ab (Foto: av). » - Mehr

Bühl

Von Konzernspitze ins BITZ Bühl (sie) - Jürgen Braun hat es in seinem Berufsleben nach ganz oben geschafft. Der Bühlertäler arbeitete sich beim Pharmakonzern Pfizer bis an die Deutschlandspitze vor. Jetzt will er andere an seinem Erfolg teilhaben lassen. Seit Juli 2016 ist er Geschäftsführer im BITZ (Foto: sie). » Weitersagen (sie) - Jürgen Braun hat es in seinem Berufsleben nach ganz oben geschafft. Der Bühlertäler arbeitete sich beim Pharmakonzern Pfizer bis an die Deutschlandspitze vor. Jetzt will er andere an seinem Erfolg teilhaben lassen. Seit Juli 2016 ist er Geschäftsführer im BITZ (Foto: sie). » - Mehr