Erster Minuspunkt für Handball-Fans

(dpa) - Der neue Landeschef des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) will das Thema Arbeitszeit nicht den Arbeitgebern überlassen. Man müsse darüber diskutieren, "wem die Zeit gehört und wer darüber bestimmt", sagte Martin Kunzmann (dpa-Foto)in seiner Antrittsrede.

Karlsruhe