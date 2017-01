Vereinsauflösung ist abgewendet

Gaggenau

Gaggenau (tom) - Auch in diesem Jahr wird es an vier Donnerstagen vor Fasnacht Schnurren geben, auch dieses Mal setzen die Verantwortlichen auf ihr Konzept. "Unser Ziel ist, jedes Jahr in punkto Sicherheit ein bisschen besser zu werden", erklärt Ralf Weber (Foto: Radioman).

Baden-Baden

Baden-Baden (red) - Der Förderverein des Hospiz Kafarnaum konnte die Schriftstellerin Elke Heidenreich für eine Lesung mit Musik gewinnen. Die kostenfreie Veranstaltung findet am Freitag, 11. November, ab 19 Uhr in die Lutherkirche Lichtental statt (Foto: Leonie von Kleist).