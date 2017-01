Verschiedene Wege zu qualifizierten Abschlüssen

(vgk) - Zufrieden mit der Resonanz zeigte sich bereits zur Halbzeit des Infotags an der Handelslehranstalt Gernsbach (HLA) Verbindungslehrer Martin Strauß. Die jeweiligen Fachlehrer hatten an diesem Tag viele Fragen zu beantworten. Die Klassenräume der HLA waren am Samstagvormittag weit geöffnet. Informiert wurde in diesem Rahmen über die kaufmännische Berufsschule ebenso wie über die Vollzeitschularten der Bildungseinrichtung.

Den Fragen der künftigen Schüler stellten sich während der Veranstaltung nicht nur die Lehrer der Berufsfachschule Wirtschaft (Wirtschaftsschule) zum Erwerb des Realschulabschlusses, ebenso wie die des kaufmännischen Berufskollegs, durch dessen Besuch man die Fachschulreife erlangen kann, sondern auch HLA-Schüler. Mit im Boot während des Infotages waren die Juniorfirmen. Aufgezeigt wurden auch die Auslandsaktivitäten der HLA Gernsbach.

Weiter wurde über die in der Region exklusiven Bildungsmodelle wie dem Berufskolleg Wirtschaftsinformatik sowie dem Berufskolleg, eng verzahnt mit dualen Ausbildungsmöglichkeiten, informiert. Vorgestellt wurde ein durchlässiges Modulsystem, das vom Hauptschulabschluss bis zum Abitur gehen kann, bekannt unter dem "Gernsbacher Modell".

In diesem Rahmen bietet die HLA Gernsbach jungen Menschen die in der Region einzigartige Möglichkeit, Bildungsabschlüsse Schritt für Schritt zu erlangen. So können unter anderem Realschulabsolventen ihr Abitur innerhalb von drei Jahren ablegen, indem sie das kaufmännische Berufskolleg I und II und anschließend die Wirtschaftsoberschule besuchen, wie Yannik Saum, der nach eigener Aussage später gerne internationales Business studieren möchte. Zwischenzeitlich haben rund 200 Schülerinnen und Schüler mit dem Reifezeugnis in der Tasche die Schule schon verlassen. Darauf verwies Michael Schmitt, Fachbereichsleiter der Wirtschaftsoberschule.

Auf diesen Weg hat sich erst der 16-jährige Fabian aus Weisenbach gemacht. Er war mit seinen Eltern vor Ort, um sich über weitergehende Bildungsmöglichkeiten an der HLA zu informieren. Der 16-Jährige zeigte sich im Übrigen begeistert, wie gut alles an dieser Schule organisiert ist.

Im Fokus stehen an der HLA nicht nur kaufmännische Unterrichtsfächer, sondern auch naturwissenschaftliche Fächer wie Chemie und Physik, ebenso wie Spanisch. Alle drei Fächer sind notwendiger Bestandteil, um das Vollabitur zu erwerben.