Ehrenamtliches Engagement gewürdigt

(ww) - Den zweiten Langenbrander Bürgerempfang nutzte Ortsvorsteher Roland Gerstner für Ehrungen und Auszeichnungen. Für seine erfolgreiche Teilnahme an der MTB-Marathon-Weltmeisterschaft wurde Benjamin Merkel vom örtlichen Rad- und Motorsportverein "Heller Stern" mit der Sportmedaille der Gemeinde Forbach ausgezeichnet. Positiv in Erscheinung traten mit Auffinden und Rückgabe eines verloren gegangenen Geldbeutels an die rechtmäßige Besitzerin die beiden jungen Langenbrander Marko Jurcevic und Etienne Kesel, wofür ihnen der Ortsvorsteher größten Respekt zollte.

Breiten Raum nahm der Dank für ehrenamtliches Engagement in der Pflege des Ortsbildes ein. So wurde Christa Schoch, Albin Bauer, Roswitha Wunsch, Meinrad Wieland, Josef Künstel, Irene Kühn, Karola Gerstner und Hermann Mungenast (für Pflege von Brunnenanlagen), Albrecht und Marita Gerstner, Werner Zapf (für Pflege von Sitzgruppen) gedankt. Ebenso Lioba Wörner, Elisabeth Werner, Hedwig Gerstner, Klara Gerstner (für Pflege von Kreuzen und Bildstöcken), Marlene Roflik und Klara Kolb (Pflege von Anlagen entlang der Langenbrander Straße) Udo Lander, Gerhard Merkel (Anlage Hochbehälter) Heinz und Maria Glauner (Rosenpflege Ortseinfahrt) sowie Gottfried Schaub und Jürgen Gerstner (Landschaftspflege).