Künftig ein Dreierteam an der Spitze

Gorgas machte bei der Versammlung keinen Hehl daraus, dass er aus beruflichen Gründen gerne auf eine weitere Amtszeit verzichtet hätte. Auch sein Stellvertreter Ralf Augenstein sei durch Schichtdienst belastet. Bei einer Sitzung der Führungsgruppe der Lautenbacher Wehr habe man sich deshalb im Vorfeld darauf verständigt, einen zweiten Stellvertreter zu wählen und hierfür Karcher vorzuschlagen. Gorgas ließ offen, ob er nochmals die volle Amtsperiode von fünf Jahren absolvieren werde.

Der Kommandant der Gernsbacher Feuerwehr, Volker Steimer, erklärte, dass es "immer mehr einen Trend" zu einem zweiten stellvertretenden Abteilungskommandanten gebe. Die Arbeit lasse sich damit besser verteilen und es sei auch ein guter Weg, um Führungskräfte "nachzuziehen".

Einsatzmäßig war 2016 "ein sehr ruhiges Jahr" für die Abteilung Lautenbach, wie Gorgas in seinem Bericht ausführte. Die Feuerwehrleute waren lediglich bei zwei technischen Hilfeleistungen gefordert. Nach einem Rohrbruch musste die Wasserversorgung des Ortes sichergestellt werden, außerdem galt es, eine größere Ölspur zu beseitigen. Hinzu kamen 27 Übungen, dazu viele Arbeitseinsätze und eine ganze Reihe von Schulungen und Lehrgänge für verschiedene Mitglieder der Abteilung. Die Wettkampfgruppe absolvierte das Leistungsabzeichen in Bronze.

Ende 2016 gehörten der Lautenbacher Wehr 26 aktive Feuerwehrleute, elf Kameraden der Altersmannschaft sowie neun Jugendliche in der Jugendfeuerwehr an, davon sieben Mädchen und zwei Jungen. Gorgas lobte in diesem Zusammenhang die Arbeit der beiden Jugendgruppenleiter Theresa Gorgas und Benito Rothenberger, die nach dem Rücktritt ihres Vorgängers im Oktober 2015 die Aufgabe trotz ihres sehr jungen Alters übernommen hätten und seither mit jedem Monat zeigten, "was in ihnen steckt". Die vielfältigen Aktivitäten der Jugendfeuerwehr beleuchtete auch Benito Rothenberger in seinem Bericht. Neben zahlreichen Proben und Übungen und der Absolvierung von Leistungsabzeichen kam demnach auch der Freizeitspaß nicht zu kurz.

Über die Finanzlage der Abteilung Lautenbach informierte Kassenverwalter Günter Gorgas in närrisch gereimter Form. Kassenprüfer Peter Wunsch bestätigte, dass trotz des jecken Vortrags alle Ein- und Ausgaben penibel verbucht worden seien.

Kritik übte Klaus Gorgas daran, dass die Abteilung jetzt seit vier Jahren vergeblich die Einrichtung getrennter Umkleideräume für Männer und Frauen im Feuerwehrhaus zur Sprache bringe. Einschließlich der Jugendlichen sei inzwischen ein Viertel der Abteilung weiblich. Es handele sich dabei um eine gesetzliche Verpflichtung der Stadt. Steimer entgegnete, dass es mit einer Abtrennung "irgendwo" nicht getan sei. Nötig sei ein Konzept. Vermutlich laufe es auf einen Anbau hinaus.

Bürgermeister Dieter Knittel, der letztmals als oberster Dienstherr an einer Versammlung der Abteilung Lautenbach teilnahm, dankte für fast 24 Jahre "loyale kameradschaftliche Zusammenarbeit". Befördert wurden Theresa Gorgas zur Feuerwehrfrau sowie Tim Gorgas, Marcel Radzikowski, Benito Rothenberger und Mario Rothenberger zum Feuerwehrmann. Thorsten Karcher und Niclas Regending erhielten die Ernennungsurkunde zum Löschmeister.

Seit 60 Jahren halten Robert Mörmann und Rudolf Schiel der Lautenbacher Feuerwehr die Treue, sogar 65 Jahre sind es bei Siegfried Rothenberger und Roland Schiel. Sie wurden dafür gemeinsam von Volker Steimer und Klaus Gorgas geehrt.