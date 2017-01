Würdiger Abschied für Frank Bauer

Sinzheim



Erfolgreiches Wochenende Sinzheim (red) - Überraschend deutlich gewann der BSV Phönix Sinzheim das Heimspiel in der Handball Südbadenliga gegen den TuS Altenheim. Die SG Muggensturm/Kuppenheim bleibt in der Spitzengruppe dabei und Helmlingen siegte im Abstiegskampf. (Foto: toto) » Weitersagen (red) - Überraschend deutlich gewann der BSV Phönix Sinzheim das Heimspiel in der Handball Südbadenliga gegen den TuS Altenheim. Die SG Muggensturm/Kuppenheim bleibt in der Spitzengruppe dabei und Helmlingen siegte im Abstiegskampf. (Foto: toto) » - Mehr