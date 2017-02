Klettern, Rutschen, Schwingen und Balancieren Von Heiko Borscheid Gaggenau - Seit "Urzeiten", sagt Achim Rheinschmidt, bestehe mittlerweile die Kooperation zwischen der Eichelberg-Grundschule und dem Turnerbund Bad Rotenfels (TBR). Vor allem nennt der Schulleiter dabei Rita Kohl, die sich als Übungsleiterin des TBR über 30 Jahre lang an der Eichelbergschule engagiert hat. Gestern wurde nun ein langgehegter Traum von Kohl wahr: Das neu installierte Action-Center wurde seiner Bestimmung übergeben. "2002 waren wir auf dem deutschen Turnfest in Leipzig. Da habe ich solch ein Action-Center zum ersten Mal gesehen. Seitdem hatte ich den Wunsch, so etwas im Rahmen der Bewegungslandschaft auch hier an der Schule zu installieren. Ich freue mich sehr, dass es jetzt geklappt hat", erzählt Rita Kohl. Das Action-Center ist ein Spiel- und Sportgerät, das fest an der Wand der Sporthalle verankert ist und elektronisch ein- und ausgefahren werden kann. "Lediglich die Matten müssen noch darunter geschoben werden", erklärt Kohl. Das mächtige Sportutensil ermöglicht Klettern, Rutschen, Schwingen und Balancieren, stärkt die Höhensicherheit und vereint damit zahlreiche Elemente aus dem Bildungsplan. "Die Kosten für das Projekt beliefen sich auf rund 25 000 Euro", erläutert Rheinschmidt. Grund für diese hohe Summe ist unter anderem, dass die Statik der vorhandenen Hallenwand das Gewicht des Action-Centers nicht getragen hätte. In Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt der Stadt Gaggenau - die auch einen Teil der Kosten trug - wurde die Wand mit der Unterstützung der beiden Hausmeister Marcus Braun (Eichelbergschule) und Thomas Hildenbrand (Realschule), durch eine örtliche Fachfirma verstärkt. Eine Spende der BBBank in Höhe von 4 200 Euro sowie die Unterstützung des Fördervereins der Eichelbergschule ebneten dem Projekt den Weg. In der "Bewegungslandschaft an der Schule" lernen jeden Mittwoch an die 300 Kinder den sicheren Umgang mit dem Gleichgewicht, der Höhe und der Balance. "Bei uns klettern die Kinder an den Seilen bis an die Decke. Höhenangst gibt es in Bad Rotenfels nicht mehr", sagt Schulleiter Achim Rheinschmidt nicht ohne Stolz. Alle vier Wochen wird jeweils mittwochs ein neuer Themenpark aufgebaut und "bespielt".

