Innenstadtverdichtung geht voran

Gaggenau - Voraussichtlich 1,7 Millionen Euro sollen die Baukosten betragen, Fertigstellung soll in gut einem Jahr sein: Am Donnerstagnachmittag erfolgte der symbolische erste Spatenstich des neuen städtischen Bauprojekts in der Konrad-Adenauer-Straße 42 a. Als "städtebauliches Sahnestück" bezeichnete Oberbürgermeister Christof Florus das Grundstück, wenngleich er bei der Aussprache dieses Satzes durch den Lärm der angrenzenden B 462 kaum zu hören war.

Bereits rund 350 000 Euro hat die Stadt investiert, um das Gelände der ehemaligen kommunalen Deponie von den Altlasten zu befreien und für den Wohnungsbau vorzubereiten. Grund für das schnelle Vorgehen der Kommune, "da müssen wir ehrlich sein, ist sicherlich die Flüchtlingsfrage", betonte der OB. "Als Glücksfall" bezeichnete Andreas Merkel die Struktur in der Gemeinde, die mit der städtischen Wohnungsgesellschaft Gaggenau mbH, bei der er gemeinsam mit Ulrich Geiges Geschäftsführer ist, ein Organ besitze, das sofort handlungsfähig sei.

Die Nachfrage an "bezahlbarem" Wohnraum sei ungebrochen, so die Verantwortlichen. Bei dem nun entstehenden Neubau handele es sich um ein Mehrfamilienhaus mit insgesamt neun Zwei- beziehungsweise Drei-Zimmer-Wohnungen mit Balkon oder Terrasse plus Tiefgarage und Fahrradabstellplätzen. Der Mietpreis ist allerdings noch nicht festgelegt. Für vier Wohnungen hat die Stadt einen Förderantrag nach der Verwaltungsvorschrift des Finanz- und Wirtschaftsministeriums zum Landesförderprogramm "Wohnraum für Flüchtlinge" (VwV WoFlü) gestellt. Die Entscheidung der L-Bank steht allerdings noch aus.

Im Falle einer Zuschussgewährung werden die Mittel von der Stadt an die GmbH weitergeleitet. "Diese Entscheidung beeinflusst natürlich die Mietpreisgestaltung", verdeutlichte Merkel. Neben dem Bauherrn, der städtischen Wohnungsgesellschaft Gaggenau, sind sowohl der Bauträger als auch die beteiligten Firmen ortsansässige Unternehmen.

Projekt orientiert sich an Nachhaltigkeit

Bei dem Projekt handele es sich um ein KfW-Effizienzhaus 55, das zu geringeren Heizkosten führe und dem Gedanken der Nachhaltigkeit Rechnung trage. Der umbaute Raum umfasse 3 058 Kubikmeter, die Wohnfläche betrage 606 Quadratmeter, die Wohnungsgrößen variieren zwischen 55 und 74 Quadratmetern, informierten die Verantwortlichen.

Zur künftigen Bewohner-Zielgruppe gehören Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung, Wohnungsbewerber mit Wohnberechtigungsschein sowie sonstige Mietbewerber der städtischen Wohnungsgesellschaft Gaggenau.