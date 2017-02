Insektenhotel niedergebrannt Gernsbach (stj) - Das Insektenhotel auf dem Dorfplatz in Staufenberg ist in der Nacht von Freitag auf Samstag niedergebrannt. Aus noch ungeklärter Ursache fing das im April vergangenen Jahres durch viel ehrenamtliche Arbeit im Rahmen des Bauwochenendes vom Treffpunkt Staufenberg errichtete "Hotel zur wilden Biene" gegen 3 Uhr Feuer. Die schnellstmöglich ausgerückte Feuerwehr konnte die Flammen in Kürze löschen, das Insektenhotel konnten sie aber nicht mehr retten. Auch die Polizei war in der Nacht vor Ort, weil man von Brandstiftung ausgehen müsse, wie Angela Doms im BT-Gespräch erklärte. Die Pressesprecherin des Treffpunkts zeigte sich entrüstet über den Vorfall, der beim erstmals ausgerichteten "Kids Bazar" des Vereins am Samstag natürlich großes Gesprächsthema war. Man werde auf jeden Fall Anzeige erstatten, kündigte Doms an. Der Vorfall sei besonders ärgerlich, weil viele Kinder aus dem Dorf an dem Bau des Insektenhotels unter der Federführung von Agnes Pliester vom Werkladen Staufenberg an dem Projekt beteiligt waren.

