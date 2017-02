Schilder der Murgleiter werden weiter gepflegt Forbach (vgk) - Die Bilanz des Schwarzwaldvereins Ortgruppe Forbach fiel gemischt aus. Am Sonntagabend trafen sich die Mitglieder zur Jahreshauptversammlung. Auch Ehrungen für langjährige Vereinstreue konnte die Vorsitzende Christel Keller aussprechen. Auf 65 Jahre Vereinszugehörigkeit kommt Herlinde Fehringer. "Eine große Leistung, diese Verbundenheit zum Schwarzwaldverein", meinte Keller. Die Auszeichnung wird dem Vereinsmitglied, wie auch allen anderen, die nicht an der Versammlung teilnehmen konnten, nachgereicht. Zahlreiche Mitglieder für ihre Treue geehrt Das goldene Treueabzeichen für 50 Jahre Vereinstreue, mit entsprechender Urkunde, erhielten Gudrun Krey und Armin Schaeff. Sie sind ab sofort Ehrenmitglieder des Vereins. Die goldene Ehrennadel für 40 Jahre Mitgliedschaft bekamen Renate Schaeff, Georg Fritz und Günther Buchert überreicht. Seit 25 Jahren Mitglied im Verein sind Herbert Fritz und Dr. Gabriele Radke. Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter den Mitgliedern des Schwarzwaldvereins. Die Einzelheiten dazu lieferte Schriftführerin Sandra Fortenbacher. Auf dem Rückzug sind die Mitgliederzahlen. Zählte die Ortsgruppe Forbach 2015 noch 116 Mitglieder, so waren es Ende 2016 nur noch 110 Personen, die der Gruppe angehörten. Auch die Anzahl an Mitwanderern schrumpfte. Von einer Reihe an Seminaren und Fortbildungen für Vorstandsmitglieder konnte Vorsitzende Keller berichten. Inhaltlich drehten sich die Veranstaltungen um Steuerrecht für Vereine, Gemeinnützigkeit oder Ehrenamtspauschale. Vermittelt wurden wichtige Informationen, die sofort ihre Umsetzung bei der Steuererklärung des Vereins fanden. Wieder an ihrem Platz sind die Steine an der neugebauten Wegscheidehütte, nachdem diese plötzlich verschwunden waren. Durchgeführt wurden sechs Halbtagswanderungen und die gleiche Anzahl an Ganztagswanderungen, an denen insgesamt 133 Personen teilnahmen. Gewandert wurden im Ganzen 120 Kilometer. Veranstaltet wurde auch ein Filmnachmittag. Sehr gut angenommen werden die monatlichen Frauenwanderungen als auch die KVV-Exkursionen. Das konnte Wanderwartin Monika Merkel berichten. "Erarbeitet wurde wieder ein schöner Wanderplan 2017", so Merkel. Weiterhin betreut die Ortsgruppe Forbach die Hinweisschilder der Murgleiter, "da hat sich nichts geändert", führte Wegewart Günter Lang aus. Er kümmert sich das Jahr über um die Pflege und Erneuerung aller Wanderwegweiser. Zugewachsene Schilder werden von ihm entbuscht, erneuert oder geputzt. Nachdem der Landkreis zunächst die Zusammenarbeit mit dem Schwarzwaldverein - was die Pflege der Murgleiterschilder angeht - aufkündigte, werden diese auf Wunsch der Gemeinde weiterhin von der Ortsgruppe betreut, äußerte Lang. Die Wanderhütte in Herrenwies ist in einem guten Zustand und bei Gästen beliebt, so Hüttenwart Ingo Fortenbacher. Erneuert wurde die dortige Grillstelle. Bei der Durchführung des jährlich stattfindenden Hüttenfests wünscht er sich eine größere Beteiligung junger Vereinsmitglieder. Allen bisherigen Helfern dankte der Hüttenwart für das gezeigte Engagement. Danke sagte auch Bürgermeisterin Katrin Buhrke. Gepflegte Wanderwege seien ein Aushängeschild für Forbach, befand sie. Von einem ordentlichen Polster in der Kasse konnte Kassierer Michael Armschlinger berichten. Die Richtigkeit der Ein- und Ausgaben bestätigten die Kassenprüfer Wieland Roth und Helmut Reule.

