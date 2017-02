Durchfahrt nur "im Extremfall" möglich

Rastatt

Deutschlandreise endet an Brücke Rastatt (red) - Seine Reise durch Deutschland hatte sich ein Mann aus Schweden bestimmt anders vorgestellt: Am Freitagnachmittag blieb der Tourist mit seinem Wohnmobil an der Bahnbrücke beim Freibad hängen. Der Urlaub im mobilen Eigenheim war damit vorbei (Foto: F. Vetter). » Weitersagen (red) - Seine Reise durch Deutschland hatte sich ein Mann aus Schweden bestimmt anders vorgestellt: Am Freitagnachmittag blieb der Tourist mit seinem Wohnmobil an der Bahnbrücke beim Freibad hängen. Der Urlaub im mobilen Eigenheim war damit vorbei (Foto: F. Vetter). » - Mehr

Rastatt

Verfolgungsfahrt durch Rastatt Rastatt (red) - Eine filmreife Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte sich ein 59-jähriger Nissanfahrer am Dienstagabend. Die rasante Fahrt mit mehreren Streifenwagen begann auf der A 5 bei Ettlingen in Richtung Süden und ging anschließend durch das Rastatter Stadtgebiet (Foto: dpa). » Weitersagen (red) - Eine filmreife Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte sich ein 59-jähriger Nissanfahrer am Dienstagabend. Die rasante Fahrt mit mehreren Streifenwagen begann auf der A 5 bei Ettlingen in Richtung Süden und ging anschließend durch das Rastatter Stadtgebiet (Foto: dpa). » - Mehr