Rindeschwenderdenkmal muss saniert werden

(uj) - Eingehüllt präsentiert sich momentan das Rindeschwenderdenkmal. Der Obelisk, der auf dem Sandplatz neben dem Rathaus steht, muss saniert werden. Laut Stadtverwaltung handelt es sich um eine "routinemäßige Sandsteinsanierung". Mit den Arbeiten beauftragt worden ist ein Steinmetz.

Da das Denkmal auf einem städtischen Grundstück steht, gehört es zum Aufgabenbereich des Hochbauamts. Das Amt ist laut Pressesprecher Manfred Mayer zuständig für alle Denkmäler und Wegkreuze auf städtischen Grundstücken. Insbesondere die Fugen des Sandsteinbauwerks müssen überarbeitet werden. Die Kosten dafür werden auf 2000 bis 3000 Euro geschätzt. Die Sanierungsarbeiten werden voraussichtlich drei Wochen dauern.

Das Denkmal erinnert an Anton Rindeschwender (geboren 28. Januar 1725 in Gaggenau, gestorben am 4. Mai 1803). Er war Unternehmer und Schultheiß, gründete die Glashütte und gilt als Gründervater des Aufstiegs Gaggenaus vom Dorf zum Industriestandort, heißt es in der Internet-Enzyklopädie Wikipedia.

Nach Anton Rindeschwenders Tod ließ Großherzog Karl Friedrich ihm noch im gleichen Jahr ein Denkmal errichten. Ursprünglich stand es an der Hauptstraße in Höhe der heutigen Benz-Kantine, so Pressesprecher Manfred Mayer. In diesem Bereich befand sich nach seinen Angaben damals auch die Villa des Wirtschaftspioniers Theodor Bergmann.

Im Jahr 1916, also mitten im Ersten Weltkrieg, "wanderte" der Obelisk ein Stück murgabwärts. Neuer Standort war im Bereich der Einmündung des Michelbachs in die Murg, also zwischen Berliner Brücke und Schillerbrücke (für Fußgänger und Radfahrer).

Und erst im Jahr 1981 kam der Obelisk aus Sandstein an seinen heutigen Standort, dem Gaggenauer Marktplatz. Die Inschrift auf dem Denkmal lautet: "Dem Stifter des Amalienbergs, Beförderer des Landbaus, Gewerbefleißes und Handels seiner Gegend."