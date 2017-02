Virtueller Bestand auf rund 7 000 Medien ausgebaut Gernsbach (red) - Auf ein positives Berichtsjahr 2016 blickt das Team der Kirchlichen Öffentlichen Bücherei (KÖB) Gernsbach zurück. Mitte des Jahres wurde die langersehnte Renovierung des Kinder- und Jugendbuchraums durchgezogen, und nach nur einer Woche Umbauarbeiten konnten die neu gestalteten Räume freigegeben werden (wir berichteten). Erfreulich entwickelte sich laut Mitteilung der öffentlichen Einrichtung auch die sogenannte Onleihe (der Verleih von eMedien), die einen weiteren Aufschwung erfahren habe. Der virtuelle Bestand ist nach Angaben der KÖB im vergangenen Jahr auf rund 7000 Medien ausgebaut worden, dem gegenüber standen 1350 Entleihungen von Gernsbacher Lesern. (red) - Auf ein positives Berichtsjahr 2016 blickt das Team der Kirchlichen Öffentlichen Bücherei (KÖB) Gernsbach zurück. Mitte des Jahres wurde die langersehnte Renovierung des Kinder- und Jugendbuchraums durchgezogen, und nach nur einer Woche Umbauarbeiten konnten die neu gestalteten Räume freigegeben werden (wir berichteten). Erfreulich entwickelte sich laut Mitteilung der öffentlichen Einrichtung auch die sogenannte Onleihe (der Verleih von eMedien), die einen weiteren Aufschwung erfahren habe. Der virtuelle Bestand ist nach Angaben der KÖB im vergangenen Jahr auf rund 7000 Medien ausgebaut worden, dem gegenüber standen 1350 Entleihungen von Gernsbacher Lesern. Im 14-tägigen Turnus werden neue Medien vom Verbund eingekauft und können von den angemeldeten Lesern rund um die Uhr unter www.libell-e.de entliehen werden. Aktuell verfügt die Bücherei über 8041 Medien, es wurden rund 1100 Medien neu angeschafft und 1380 Medien aus dem Bestand genommen. 24 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgten dafür, dass die Bücherei 580 Stunden lang geöffnet hatte und leisteten insgesamt 4300 ehrenamtliche Arbeitsstunden. Auch 2016 wurden Kindergarten- und Schulführungen angeboten. Vier Kindergärten und die drei zweiten Klassen der Von-Drais-Schule nahmen dieses Angebot an. Meist entliehenes Kinderbuch 2016 war "Der kleine Drache Kokosnuss". Die Tiptoi-Bücher "Die Welt der Musik" und "Entdecke die Piraten" wurden als Kindersachbücher am häufigsten mitgenommen. In der Belletristik standen vier Bücher mit je zwölf Entleihungen auf Platz eins: Lissa Evans "Miss Vee oder wie man die Welt buchstabiert", Sybil Volks "Wintergäste", Lucinda Rileys "Die Sturmschwester" und Lauren Willigs "Der gestohlene Sommer". Am häufigsten gespielt wurde "SOS Affenalarm" und mit "Für jeden Tag" wurde am liebsten gekocht. Die KÖB Gernsbach ist Dienstag und Donnerstag von 15 bis 19 Uhr, Mittwoch von 11 bis 14 Uhr (außer in den Schulferien) und Sonntag von 10.30 bis 12 Uhr geöffnet.

