112,5 Liter Lebenssaft

Ehrungen, goldene Nadeln, entsprechende Urkunden sowie die Karl-Landsteiner-Medaille hat Keitel für sein ehrenamtliches Engagement schon erhalten. Auch an eine Auszeichnungsreise mit weiteren 40 Spendern nach Rumänien in die Berge kann sich Keitel erinnern. Genauso nennt er schon die goldene Blutspendenkarte sein Eigen. Weitere Auszeichnungen wird es jetzt wohl keine mehr geben. Das mache ihm aber nichts aus, erzählt er im BT-Gespräch. Noch fünf Jahre möchte er gerne weiter spenden, "so lange wie es eben die Gesundheit erlaubt, bleibe ich dabei", so Keitel.

Zur ersten Spende von der Polizei abgeholt

Die Blutspende ist eine kurz bemessene Aktion. Nur knapp zehn Minuten dauert es vom Stich in die Vene bis zum Ende des Vorgangs. Nur vier Prozent aller Menschen, die zur Blutspende gehen, haben die seltene Blutgruppe AB.

An seine erste Spende mit 18 Jahren in Wernigerode erinnert sich Keitel noch genau. Sein Freund hatte einen Motorradunfall und war auf Blut angewiesen.

Schon damals als Spender einer der selteneren Blutgruppen registriert, wurde er von der Polizei zur Blutspende im Krankenhaus von zu Hause abgeholt und wieder nach Hause gebracht. "Damals habe ich die Notwendigkeit eingesehen. Und wenn ich helfen kann, ist das eine tolle Geschichte", sagt Keitel. Im Schnitt geht der Wahl-Loffenauer sechsmal im Jahr zur Blutabgabe. Auch als Erythrozyten-Spender, ein wichtiger Bestandteil des Bluts und für an Leukämie erkrankte Menschen von Bedeutung, ist Keitel schon in Erscheinung getreten.

