Orientierung im Dschungel der Studiengänge

(red) - Fast 16000 verschiedene Studiengänge stehen den Jugendlichen nach einem erfolgreich absolvierten Abitur offen. Wie soll man sich da entscheiden? Um dabei zu helfen, bietet das Albert-Schweitzer-Gymnasium in der Kursstufe 1 verschiedene Infoveranstaltungen an. Schon im November des vergangenen Jahres berichteten Studienbotschafter des Landes Baden-Württemberg über ihre Erfahrungen im Studium, und der Studieninformationstag bot den Jugendlichen die Möglichkeit, eine Hochschule ihrer Wahl zu besuchen und zum ersten Mal Uniluft zu schnuppern, informiert das ASG. Im Rahmen eines Bewerbungstrainings mit dem Kooperationspartner Daimler konnten erste Erfahrungen mit dem Thema "Vorstellungsgespräch" gesammelt werden.

Vergangene Woche besuchte Christine Karwath, Berufsberaterin für Abiturienten bei der Agentur für Arbeit Karlsruhe, das ASG, um "Wege nach dem Abitur" aufzuzeigen und sowohl Schülern als auch Eltern einen Überblick über die deutsche Hochschullandschaft zu geben. "Die Berufswahl ist neben der Partnerwahl die wichtigste Entscheidung, die man im Leben trifft", betonte Karwath. Eine wichtige erste Entscheidung sei die für eine bestimmte Hochschulart - kann ich mich selbst zum Lernen motivieren und bin so der Typ für ein eher frei zu gestaltendes Studium an einer Universität? Oder brauche ich mehr Struktur und den persönlichen Kontakt zu den Professoren und werde eher an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften oder in einem dualen Studium glücklich?

Für welche Hochschulart man sich auch entscheide, wichtig sei es vor allem, hinter seinem Fach zu stehen - egal, wie aussichtsreich ein Ingenieursstudiengang auch sei, ohne Begeisterung für das Fach und benötigte Fähigkeiten wie mathematisches Verständnis solle man sich lieber in eine andere Richtung orientieren.

Direkt am nächsten Tag war es den Schülerinnen und Schülern dann möglich, die erworbenen Einblicke in das deutsche Hochschulsystem mit Leben zu füllen. Um den Jugendlichen den Kontakt zu Hochschulen der Region zu ermöglichen, präsentierten sich im Rahmen der Veranstaltung "Welche Hochschule passt zu mir?" mehrere Hochschulen der Region am ASG. Zu Gast waren Vertreter des KIT Karlsruhe (Dr. Julia Misiewicz) sowie der Hochschulen Karlsruhe (Annette Radke) und Pforzheim (Professor Raphael Volz) und Enrico Kaack, der 2015 das Abitur am ASG absolviert hat und nun angewandte Informatik als duales Studium bei SAP studiert.

Beantwortet wurden unter anderem Fragen zum Studienangebot, dem Ablauf der Bewerbung, Zulassungsbeschränkungen und möglichen Auslandsaufenthalten, heißt es in der Mitteilung des ASG weiter. Um das Angebot abzurunden, bietet das ASG im Juni zudem eine individuelle Studienberatung an.