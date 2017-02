Zeitung als Thema

(mm) - Groß ist das Interesse am diesjährigen Zeitungsprojekt "BT in der Schule" im Murgtal. 225 Schülerinnen und Schüler aus neun Klassen beteiligen sich in diesem Jahr am Projekt - jeweils zwei neunte Klassen aus dem Gaggenauer Goethe-Gymnasium und dem Albert-Schweitzer-Gymnasium in Gernsbach sowie die drei neunten und die beiden zehnten Klassen aus der Ottenauer Merkur-Gemeinschaftsschule.

Dieser Tage war BT-Redakteur Markus Mack in den jeweiligen Schulen zu Gast und informierte die Teilnehmer und die betreuenden Lehrer "aus erster Hand" über die Heimatzeitung. Er berichtete darüber, wie eine Zeitung gemacht wird, woher die Informationen stammen, die darin zu lesen sind oder wie ein Verlag aufgebaut ist.

Zwei Wochen lang bekommen die Teilnehmer das BT in die Schule geliefert und beschäftigen sich im Unterricht damit. Die Jugendlichen können auch selbst Geschichten recherchieren und schreiben. Ihre Beiträge werden bearbeitet und veröffentlicht. Jeweils zwei Beiträge pro Klasse erscheinen in der Tageszeitung, die übrigen Artikel erscheinen im Onlineauftritt des Badischen Tagblatts. Insgesamt nehmen in diesem Jahr mehr als 740 Schüler aus 30 Klassen und von 13 Schulen zwischen Durmersheim und Bühl am BT-Schulprojekt teil.