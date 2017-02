Sulzbach: Messerattacke in Flüchtlingsunterkunft

Nach einer Erstbehandlung durch den Rettungsdienst wurden die Männer in ein Krankenhaus transportiert, von dort wurden sie später in ihre Unterkunft zurückgebracht.

Gegen 18 Uhr ist der Streit zwischen zwei syrischstämmigen Familien in der Dorfstraße ausgebrochen, berichtet die Polizei: "Die Lage konnte durch die eingesetzten Kräfte unter Kontrolle gebracht werden." Das Polizeirevier Gaggenau ermittelt die genaueren Hintergründe der Auseinandersetzung.

Fast ein Jahr ist das Zweifamilienhaus von Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung bewohnt, sagte Michael Ibach im BT-Gespräch. Er ist Leiter des Helferkreises Flüchtlinge in Sulzbach und Mitglied des Ortschaftsrats. "Wir sind überrascht. Trotz der Nähe zu den Leuten hatten wir nicht das Gefühl, dass eine Eskalation drohte. Im Haus war es bisher friedlich." Das Klima zwischen den beiden betroffenen Familien sei aber nicht besonders gut gewesen. Man habe registriert, dass die Kinder nicht miteinander spielen. Beide Familien kommen zwar aus Syrien, eine davon sei jedoch kurdischer Herkunft. Sie sind in verschiedenen Stockwerken untergebracht.

Neben den beiden sechsköpfigen Familien (jeweils Vater, Mutter, vier Kinder) wohnen in dem Haus vier alleinstehende junge Frauen aus Eritrea, zwei Frauen aus Syrien und eine Frau aus Somalia. Insgesamt also 19 Personen, darunter zwei Männer - die beiden Messerstecher.

"Werden Unterstützung zurückfahren"

Die zwei Familien gehörten zum Personenkreis, der als erster im April 2016 in das Haus eingezogen ist, berichtet Ibach. Die Fluktuation dort sei äußerst gering. "Die Bewohner haben die ersten Schritte der Integration hinter sich", sagt er, "die verschiedenen Nationalitäten waren noch nie ein Problem."

Der Helferkreis Flüchtlinge besteht nach Ibachs Angaben aus einer Kernmannschaft von zehn bis zu 15 ehrenamtlichen Aktiven. "Wir waren sehr irritiert und enttäuscht, dass so etwas passieren kann", erzählt er von der Zusammenkunft des Helferkreises am Montagabend: "Wir können jetzt nicht direkt zur Tagesordnung übergehen. Wir werden die Hilfe ein Stück weit zurückfahren - zum Beispiel bei der Unterstützung bei Besorgungen." Auch das geplante Engagement bei der Einrichtung von Internetzugängen werde vorerst auf Eis gelegt - "um ein Signal zu setzen", so Michael Ibach.