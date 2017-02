Schwarzfahrten enden im Gefängnis

Gernsbach - Für drei Monate ins Gefängnis muss ein 44-jähriger Wiederholungstäter aus Gernsbach. Keine Möglichkeit, die Strafe zur Bewährung auszusetzen, sah Amtsrichter Ekkhart Koch, blieb bei seinem Strafmaß allerdings noch unter den von der Staatsanwaltschaft geforderten fünf Monaten Freiheitsstrafe.

Dem Angeklagten wurde zur Last gelegt, im vergangenen Jahr zweimal beim Schwarzfahren in der Stadtbahn des Karlsruher Verkehrsverbunds erwischt worden zu sein. Der Streitwert lag bei der Anklageverlesung durch Staatsanwalt Andreas Adam zwar lediglich bei 3,80 Euro, das öffentliche Interesse dieses Falles und vor allem das Vorstrafenregister des Gerüstbauers rechtfertigen eine Anklage, so der Staatsvertreter. Das sah auch Richter Koch so: "Das gelbe Ding fährt halt nicht von alleine, und wenn alle nicht bezahlen, so wie Sie, dann fährt es irgendwann überhaupt nicht mehr."

Bereits mehrfach war der Vater zweier unehelicher Kinder ("Ist halt so passiert.") beim Schwarzfahren erwischt und deswegen verurteilt worden. Die Liste der Vorstrafen gegen ihn geht bis in die frühen 90er Jahre zurück. Darunter auch eine 16-tägige Haftstrafe in Italien. Zuletzt wurde der Angeklagte vor zwei Jahren aus dem Gefängnis entlassen.

Bei den Angaben zum Tathergang schilderte der 44-Jährige, dass er in einem Fall seine bei der Mutter lebende, erwachsene Tochter in Achern besuchen wollte, im anderen Fall seinen bei der Mutter in Bretten lebenden minderjährigen Sohn. Diese Aussagen kamen bei Amtsrichter Koch nicht gut an, wurde der Angeklagte doch in beiden Fällen spät abends, im Fall des minderjährigen Sohnes gar weit nach 22 Uhr, beim Schwarzfahren erwischt. "Das erscheint mir alles nicht ganz schlüssig", befand der Richter. Verteidiger Mathias Albrecht gab zu erkennen, dass sein Mandat verwirrt sei und die Abläufe nicht mehr genau rekonstruieren könne.

Auf die Frage des Staatsanwaltes, ob sich der Angeklagte darüber im Klaren sei, was er in den vergangenen 25 Jahren aufgrund solcher Delikte an Strafen bezahlt habe, konnte dieser keine Zahl nennen. Staatsanwalt Adam gab indes Aufschluss darüber und nannte die Summe von fast 30000 Euro an Strafen. "Dafür hätten Sie sich jährlich eine Netzkarte für das gesamte KVV-Gebiet oder einen schönen Mittelklassewagen kaufen können und müssten nie mehr schwarzfahren", so der Staatsanwalt. Für ihn stand außer Frage, dass man den ehemaligen Sonderschüler nicht mehr mit einer Bewährung davonkommen lassen könne. "Ich kann bei mittlerweile fünf ausstehenden Bewährungen keine positive Sozialprognose erkennen." Verteidiger Albrecht sah sich weit davon entfernt, Ansprüche zu stellen, äußerte aber die Bitte, einer letzten Chance für seinen Mandanten.

Dies war für Richter Koch allerdings nicht mehr zu vertreten. "Ich weiß nicht, wie ich Ihnen nochmals eine Bewährung geben kann? Sie haben nicht viel dafür getan." Daher sah sich Koch gezwungen, eine Freiheitsstrafe ohne Bewährung auszusprechen. "Sie kennen die Spielregeln. Jetzt müssen Sie die Rechnung dafür bezahlen."