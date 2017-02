1 000 "Kröten" für die Naturparkschule

(red) - Für die Schwimmer des TV Bühl waren die Deutschen Mannschaftsmeisterschaften in Neuenburg eine besondere Herausforderung. Die Einzelkämpferinnen mussten für die Teamwertung ihr Bestes geben. Am Ende wurden sie mit Gold belohnt (Foto: TV Bühl). » - Mehr



"Must-Win-Spiel" für TV Sandweier Baden-Baden (moe) - Die Niederlage in Weinsberg hängt den Sandweierer Oberliga-Handballern noch etwas nach. Doch zum Trübsal blasen ist keine Zeit, denn am morgigen Samstag gastiert die HSG Konstanz II in der Rheintalhalle - "ein Must-Win-Spiel", so Trainer Ralf Ludwig (Foto: toto).