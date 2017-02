Essen für die gute Sache Von Wolfgang Froese Gernsbach - Essen für eine gute und notwendige Sache hieß es am Montagabend in Staufenberg: Beim Sponsoring-Dinner wurde für das Bitola-Projekt der evangelischen Paulusgemeinde geworben. Als Ehrengast war der israelische Botschafter Dan Oryan gekommen, der sich in seiner Rede mit der besonderen Situation seines Landes im Spannungsfeld des Nahen Ostens auseinandersetzte. Seit Donnerstag und noch bis heute weilt auf Einladung der Paulusgemeinde eine elfköpfige Delegation aus Mazedonien im Murgtal. Abgesehen vom Pastor der kleinen evangelischen Gemeinde in Bitola, Josip Pastor, und seiner Frau Bijana sind es Jugendliche, darunter zwei Mitglieder der jüdischen Gemeinde Skopje (der Hauptstadt des Landes), die mit anderen daran arbeiten, den jüdischen Friedhof von Bitola zu restaurieren und zu einem Park des Gedenkens zu entwickeln. In der südmazedonischen Stadt an der Grenze zu Griechenland, dem historischen Monastir, existierte seit 1497 die nach Thessaloniki bedeutendste jüdische Gemeinde auf dem Balkan. Am 11. März 1943 wurden die verbleibenden 3267 Juden von Bitola geschlossen in das Vernichtungslager Treblinka geschickt. Um die Bedeutung dieses Gedenkprojekts zu unterstreichen, war im Auftrag des israelischen Außenministeriums der Direktor der Balkanabteilung und Botschafter in Mazedonien Dan Oryan nach Staufenberg gereist. Bürgermeister Dieter Knittel würdigte den Besuch mit der Bitte, sich in das goldene Buch der Stadt einzutragen. 2008 hatte sich hierin bereits Shimon Stein, der ehemalige israelische Botschafter in Deutschland, eingetragen - "mein Vorgesetzter", wie Oryan mit einem Lächeln kommentierte. Jugendliche stellen alte Grabstätten wieder her Neben Knittel war auch der grüne Landtagsabgeordnete Thomas Hentschel zu dem Abend erschienen, dazu als einziger Stadtrat Rudi Seifried als Vertreter der Freien Bürger sowie aus Baden-Baden Jürgen Kempf, der Direktor des Gymnasiums Hohenbaden. Pfarrer Hans-Joachim Scholz betonte in seiner Begrüßung das besondere deutsch-israelische Verhältnis vor dem Hintergrund des Holocaust, aber auch die tiefe Verbundenheit mit der europäischen Geschichte, die in Israel sehr präsent sei. Oryan sagte in seiner Ansprache, dass er beim Thema "Israel im Nahen Osten" immer zuerst an seine Familie, seine Frau Sharon und seine drei Kinder, denke. Seine Eltern hätten noch geglaubt, dass er nie in der Armee dienen müsse, doch Realität sei, dass Israel seit dem Tag der Staatsgründung vor 69 Jahren fortgesetzt um seine Existenz zu kämpfen habe. Als gegenwärtige "Hauptbedrohung" bezeichnete er den Iran, der Massenvernichtungswaffen entwickle und Terrorgruppen finanziere. Oryan betonte den Wunsch Israels, in Frieden mit seinen Nachbarn zu leben. Mit einem "seriösen Partner" auf palästinensischer Seite werde es "sofort Frieden" und eine Zwei-Staaten-Lösung geben. Iskia Dochovska, die Tochter der Projektkoordinatorin Maria Geras Dochovska, stellte den Gästen des Dinners das Friedhofsprojekt in Bitola vor, bei dem es zunächst um die Säuberung des 42000 Quadratmeter großen Friedhofsgeländes und die Freilegung der vermutlich um die 8500 Grabstätten geht. Von ihnen konnten bislang auch durch freiwillige jugendliche Helfer aus Staufenberg rund 3000 wiederhergestellt werden (wir berichteten). Ziel ist ein Park des Gedenkens, der als völkerverbindender Treffpunkt dienen soll. Oryan ergänzte, dass sich die israelischen Diplomaten über die Vertretung ihres Landes hinaus als Botschafter der Juden verstünden, "auch für die, die gelebt haben". Er bat darum zu helfen. Jeder solle tun, was er könne. Für die musikalische Begleitung des Abends sorgten Gregor von Keudell und Simon ("Simmy") Krust mit selbstverfassten Liedern, die mit ihren nachdenklichen Tönen dem Charakter des Spendendinners sehr gerecht wurden.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Bühl / Rastatt

Mit Vorsicht zu genießen Bühl/Rastatt (red) - Die Umweltstiftung Rastatt hat das Gewöhnliche Hirtentäschel zur Pflanze des Monats Februar gewählt. Die Pflanze ist auch in unserer Region weit verbreitet. Seinen Namen verdankt das Kraut seinen dreieckigen Schoten (Foto: Stadt Rastatt). » Weitersagen (red) - Die Umweltstiftung Rastatt hat das Gewöhnliche Hirtentäschel zur Pflanze des Monats Februar gewählt. Die Pflanze ist auch in unserer Region weit verbreitet. Seinen Namen verdankt das Kraut seinen dreieckigen Schoten (Foto: Stadt Rastatt). » - Mehr Weisenbach

"Helfende Hände" erfolgreich Weisenbach (mm) - Das Bürgernetzwerk "Helfende Hände" bietet Weisenbachern Unterstützung und Hilfsdienste im Alltag und wird gut angenommen. Großer Beleibtheit erfreut sich auch das Angebot eines gemeinsamen Mittagessens von Kirchengemeinden und Seniorenrat (Foto: av). » Weitersagen (mm) - Das Bürgernetzwerk "Helfende Hände" bietet Weisenbachern Unterstützung und Hilfsdienste im Alltag und wird gut angenommen. Großer Beleibtheit erfreut sich auch das Angebot eines gemeinsamen Mittagessens von Kirchengemeinden und Seniorenrat (Foto: av). » - Mehr Forbach

Traum von einer Grundschule Forbach (mm) - John Kiggundu ist Professor und Theologe. In seinem Urlaub kommt er regelmäßig aus Uganda nach Forbach, um dort Pfarrer Thomas Holler zu unterstützen. Er will in seiner Heimat nach eine Kindergarten auch eine Grundschule gründen (Foto: Vogt). » Weitersagen (mm) - John Kiggundu ist Professor und Theologe. In seinem Urlaub kommt er regelmäßig aus Uganda nach Forbach, um dort Pfarrer Thomas Holler zu unterstützen. Er will in seiner Heimat nach eine Kindergarten auch eine Grundschule gründen (Foto: Vogt). » - Mehr