Hauptamt wieder besetzt Forbach (mm) - Seit gestern ist das Hauptamt in der Forbacher Gemeindeverwaltung wieder besetzt. Margit Karcher hat ihre Stelle im Rathaus angetreten. Im Vordergrund steht jetzt, die Mitarbeiter im Rathaus kennenzulernen, machte sie deutlich, "das ist für mich sehr wichtig". Sie sei sehr freundlich mit einem großen Blumenstrauß im Rathaus empfangen worden. (mm) - Seit gestern ist das Hauptamt in der Forbacher Gemeindeverwaltung wieder besetzt. Margit Karcher hat ihre Stelle im Rathaus angetreten. Im Vordergrund steht jetzt, die Mitarbeiter im Rathaus kennenzulernen, machte sie deutlich, "das ist für mich sehr wichtig". Sie sei sehr freundlich mit einem großen Blumenstrauß im Rathaus empfangen worden. Die Diplom-Verwaltungswirtin aus Gernsbach war zwischen 1990 und 2013 bei der Stadt Baden-Baden im Amt für Familien, Soziales und Jugend tätig. Seit 2013 war Karcher stellvertretende Leiterin des Sozialamts im Landratsamt Rastatt. Gestern Vormittag stand zunächst ein Rundgang durch das Rathaus an. Am Nachmittag gab es bereits die ersten Dienstbesprechungen. Die Verwaltung in Forbach sei eine kleinere Einheit, zunächst gelte es, die Abläufe im Rathaus kennenzulernen, machte Karcher deutlich. Die Arbeit dort sei sehr vielfältig, manche Themen wie das Kindergartenwesen kenne sie bereits von ihrem vorherigen Arbeitsplatz, manch anderes sei dagegen neu für sie. "Ich freue mich sehr auf meine Aufgaben", sagte sie im BT-Gespräch. Karcher trat die Nachfolge von Daniel Brugger an. Der Langenbrander wechselte nach einem Jahr Tätigkeit in Forbach zum 1. November 2016 in das Baurechtsamt der Stadt Offenburg.

