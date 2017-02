Der Leser ist weiblich



Gaggenau (tom) - Sinkende Nutzerzahlen, weniger Buchausleihen und ein deutlicher Anstieg im digitalen Bereich: Dies ist die Bilanz der Stadtbibliothek Gaggenau für 2016. Fast 70 Prozent der Nutzer sind weiblich. "Die beliebte Kultureinrichtung im Zentrum Gaggenaus war auch im vergangenen Jahr eine der am häufigsten frequentierten Einrichtungen der Stadt", unterstrich Oberbürgermeister Christof Florus. Insgesamt besuchten 45000 Gäste an 251 Öffnungstagen die Stadtbibliothek und entliehen mehr als 123000 Medien. Besonders gefragt war der Bereich der "Onleihe": Inzwischen stehen dabei über 15000 digitale Medien zur Verfügung. Die Ausleihzahlen steigen - und zwar um 28,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr und 79,3 Prozent gegenüber 2014. 2014:5976 Downloads 2015:8325 Downloads 2016:10718 Downloads. 38 Personen ließen sich 2016 über das digitale Angebot der Stadtbibliothek und die Funktionsweise eines E-Book-Readers informieren. 2899 Leserinnen und Leser nutzten 2016 die Stadtbibliothek, wobei das weibliche Geschlecht mit 2016 Leserinnen deutlich überwog - das sind 69,5 Prozent. Das Gros der Leserinnen und Leser kommt mit 2299 Nutzern aus Gaggenau und Stadtteilen, 600 kommen von außerhalb. Im vergangenen Jahr wurden 472 neue Medienausweise ausgestellt. Darüber hinaus bot die Bücherei ein vielfältiges Programm. So besuchten 498 Kinder 20 Kinderveranstaltungen. Darunter waren die Autorenlesungen, bei denen Schulklassen die Menschen hinter den Büchern kennenlernten. "Das Interesse von Schulen und Kindergärten an altersgerechten Bibliothekseinführungen war auch 2016 sehr groß", bilanziert die Stadtverwaltung: 31 Gruppen mit 519 Teilnehmern wurde das Medienangebot erklärt. Darüber hinaus nahmen diese Einrichtungen auch das Angebot wahr, sich individuelle Medienkisten zusammenstellen zu lassen. Im Rahmen der Ganztagsbetreuung an der Hans-Thoma-Schule besuchten an 34 Terminen, immer dienstags, jeweils 37 Kinder die Bibliothek. 37 Lesungen, Vorträge und sonstige Veranstaltungen für Erwachsene mit 680 Teilnehmern, darüber hinaus Ausstellungen und Bücherflohmärkte werden aufgeführt. Literaturliebhaber diskutieren regelmäßig bei "Literatur im Gespräch" über ein Buch ihrer Wahl in Kooperation mit der Evangelischen Markusgemeinde. Unterstützung erfährt die Bücherei seit einigen Jahren durch die Diakonie Baden, die das Geld der ehemaligen Nachbarschaftshilfe Gaggenau verwaltet und mit den Zinserträgen Projekte in Gaggenau unterstützt. So konnte 2016 ein portables "Full HD-Bildschirmlesegerät" erworben werden. Zum Thema www.stadtbibliothek-gaggenau.de

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Murgtal

Erster Minuspunkt für Handball-Fans Murgtal (ham) - Am beliebten "Hellseher"-Wettbewerb des BT haben rund 400 Leser mitgespielt. Die erste der zehn Fragen für das Jahr 2017 ist bereits beantwortet: Wer prophezeite, dass die deutschen Handballer (Foto: AFP) Weltmeister werden, handelte sich den ersten Minuspunkt ein. » Weitersagen Murgtal (ham) - Am beliebten "Hellseher"-Wettbewerb des BT haben rund 400 Leser mitgespielt. Die erste der zehn Fragen für das Jahr 2017 ist bereits beantwortet: Wer prophezeite, dass die deutschen Handballer (Foto: AFP) Weltmeister werden, handelte sich den ersten Minuspunkt ein. » - Mehr Murgtal

Mit Smartphone oder teurer Nikon Murgtal (tom) - Alle reden übers Wetter - und einige liefern schöne Fotos dazu. Genau 111 BT-Leser haben im vergangenen Jahr an der Aktion "Schicken Sie uns Ihr Murgtal-Wetterfoto teilgenommen. Die Gewinner sind Sylvia Hurrle und Klaus Jürgen Weber (Foto: Senger). » Weitersagen (tom) - Alle reden übers Wetter - und einige liefern schöne Fotos dazu. Genau 111 BT-Leser haben im vergangenen Jahr an der Aktion "Schicken Sie uns Ihr Murgtal-Wetterfoto teilgenommen. Die Gewinner sind Sylvia Hurrle und Klaus Jürgen Weber (Foto: Senger). » - Mehr