Straßensanierung genießt oberste Priorität

In der Sitzung am Mittwoch, 22. Februar, wird das Gremium die Arbeiten zum "eigentlichen Beginn" der Bauarbeiten vergeben, erläuterte Hauptamtsleiter Walter Wörner im BT-Gespräch. Rund zwei Millionen Euro wird das Volumen der Aufträge betragen, zwei Unternehmen haben ihre Angebote abgegeben. Vergeben werden sollen die Tiefbauarbeiten, für Ver- und Entsorgungsleitungen sowie für den Straßenbau von der Bahnbrücke bis zur Einmündung der Professor-Krieg-Straße. Die Baumaßnahmen sollen am 20. März beginnen.

Umfangreich sind die geplanten Arbeiten im "Untergrund". So müssen Rohre aufdimensioniert und erneuert werden, da die oberhalb des Sanierungsgebiets liegenden Wohnviertel wie das "Birket" über diese entwässert werden.

Derzeit herrscht Pause auf der Baustelle. Die umfangreichen vorbereitenden Arbeiten, die Unterquerung der Bahnlinie mit Ver- und Entsorgungsrohren und der Bau der dazu erforderlichen Absenkschächte sind abgeschlossen, die betroffenen Straßenabschnitte in der Weinberg- und Eisenbahnstraße sind momentan wieder befahrbar.

Dies wird sich mit dem Beginn der Bauarbeiten aber ändern. "Die Anwohner werden mit massiven Einschränkungen klar kommen müssen", machte Wörner die Dimension noch einmal deutlich.

Gleichwohl - die Verwaltung hat ihre "Hausaufgaben" gemacht und die Bürgerschaft umfassend über das Vorhaben informiert. So werden beispielsweise Sammelstellen für Müllgefäße eingerichtet, da die Entsorgungsfahrzeuge den Baustellenbereich nicht anfahren oder dort nicht wenden können.

Für den zweiten Bauabschnitt besteht folgender Zeitplan: Beginn der Arbeiten am 20. März. Von diesem Datum an bis zum 28. Juni ist die Auswechslung des Mischwasserkanals vorgesehen. Anschließend soll bis Anfang September die Auswechslung der Wasserversorgung erfolgen. Der Straßenausbau soll von Mitte September 2017 bis Anfang September 2018 in acht Abschnitten erfolgen.

Weiterer Tagesordnungspunkt der Sitzung ist die Terminfestlegung für die Bürgermeisterwahl. Diese soll am 24. September parallel mit der Bundestagswahl erfolgen (das BT berichtete).

Bauanfragen, Bürgerfragestunde, Informationen, Anfragen der Gemeinderäte, Bekanntgaben sowie die Annahme von Spenden und Zuwendungen vervollständigen die Tagesordnung. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im Rathaus.