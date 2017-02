"Das gesamte Murgtal als Erlebnisraum entwickeln"

Ziel ist es laut dem Baiersbronner Tourismusdirektor Patrick Schreib, der auch die Gesamtleitung übernimmt, "das gesamte Murgtal als Erlebnisraum zu entwickeln". Zum Zweckverband gehören die Gemeinden Forbach, Gernsbach, Loffenau, Weisenbach und Gaggenau. In einem ersten Schritt ist geplant, dass die Baiersbronn Touristik Marketingaufgaben und das operative Geschäft des Zweckverbands für das Murgtal übernimmt. Die Kooperation wird bereits in die Wege geleitet. Details würden in den nächsten Wochen ausgearbeitet und veröffentlicht, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die interkommunale Zusammenarbeit im Murgtal begann im April 1996. Im Rahmen des Projekts wurde ein touristisches Leitbild entwickelt. Die Empfehlungen führten ab dem Jahr 2000 zu einer engeren Kooperation, zunächst in Form gemeinsamer Messeauftritte oder eines ersten gemeinsamen Tourismusprospekts. Es folgten im Rahmen der Gesellschaft für kommunale Zusammenarbeit Murgtal (GKM) Gespräche zur Bündelung der Tourismusaktivitäten, die letztlich am 23. März 2003 zur Gründung des privatrechtlichen Vereins "Im Tal der Murg" mit sieben beteiligten Gemeinden führten. Im Dezember 2005 wurden dann die Arbeiten zur Überführung des Vereins in einen Zweckverband in die Wege geleitet. Die Stadt Kuppenheim trat Ende 2014 mangels touristischer Ambitionen aus dem Zweckverband aus. Die Tourist-Infostelle im Unimog-Museum auf Gemarkung Kuppenheim blieb aber erhalten.

Aufgrund der Beendigung des Arbeitsverhältnisses des bisherigen Geschäftsführers Wolfgang Wiegratz hat sich die Verbandsversammlung umfassend mit der künftigen Ausrichtung des Zweckverbands "Im Tal der Murg" beschäftigt. Tenor war letztlich, sich mit der Baiersbronn Touristik zu verzahnen.

Der Eigenbetrieb der Gemeinde Baiersbronn soll zusammen mit "Im Tal der Murg" den Entwurf eines Kooperationsvertrags erstellen. Für das weitere Vorgehen sind laut dem neuen Geschäftsstellenleiter und Geschäftsführer der Tourismuseinheit zunächst folgende Schritte vorgesehen: "Der Zweckverband mit Sitz in Gaggenau bleibt wie bisher als Körperschaft des öffentlichen Rechts und als Instrument der interkommunalen Zusammenarbeit bestehen.

Die Baiersbronn Touristik übernimmt im ersten Quartal 2017 in enger Zusammenarbeit mit ,Kümmerern' der einzelnen Orte und der im Zweckverband tätigen Sachbearbeiterin das operative Geschäft des Zweckverbandes", kündigt Patrick Schreib an.