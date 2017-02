Der Dinosaurier der Fasnacht



Von Heiko Borscheid Murgtal - Er ist die Traditionsfigur der Murgtäler Fasnacht: der Domino. Generationenübergreifend wird der rautierte Stoff getragen, vererbt, geliebt und gepflegt. Und was musste der Domino nicht schon alles mitmachen: Kilometerlange Umzüge, Schichten bis spät in die Nacht oder gar bis zum Morgengrauen schieben, sich der winterlichen Witterung sowie fasnachtlicher Flüssigkeiten erwehren und - nicht zu vergessen - seinen Träger davor schützen, als Fasnachtsmuffel bezeichnet zu werden. Der Domino hat die Fasnacht in der Region geprägt. Nun ist der Dinosaurier der fünften Jahreszeit vom Aussterben bedroht. Sein Ende scheint absehbar und nur noch schwer aufzuhalten zu sein. Doch was ist passiert? Traditionell gibt es den Domino mit seinen prägnanten Rauten. Der Anführer darunter ist sicherlich der rot-schwarz karierte Überwurf, dicht gefolgt vom grün-schwarzen und gelb-schwarzen Kollegen. Im Murgtal, vor allen Dingen in Hörden, ist auch die badische Variante mit gelb-roten Karos verbreitet. Der Stoff, aus dem "die Träume sind", heißt im Fachjargon Kettsatin, wie Sarah Ullrich vom Stoff-Center Walz in Kuppenheim erklärt. Und genau dieser Stoff wird kaum noch hergestellt. Mittlerweile sind die Dominos kleinkariert, was mit dem Original wenig zu tun hat. Auch die Farbenvielfalt hat deutlich zugenommen - was bei eingefleischten Fasnachtern nicht unumstritten ist. Sechs bis sieben verschiedene Töne befinden sich auf dem Kostüm. "Der Stoff", erklärt Ullrich, "besteht zudem aus einhundert Prozent Polyester." Wer noch einen Domino aus echtem Kettsatin, also einem Naturstoff, sprich Baumwolle, zu Hause hat, sollte diesen hüten wie einen Schatz. "Da Baumwolle natürlichen Ursprungs ist, hält solch ein Domino auch nicht ewig", weiß die Stoffexpertin. Und dabei meint sie nicht einmal die fast schon obligatorischen Zigarettenlöcher oder Weinflecken, sondern eher den Zahn der Zeit. Bei guter Pflege und Lagerung sind 60 Jahre für einen Domino allerdings eine durchaus realistische Lebenserwartung. Ein Beispiel, wie eng die Fasnachter hier in der Region mit ihrem Domino verbunden sind, zeigte der jüngst wieder ins Leben gerufene Kneipenrundgang in Ottenau, dem sich spontan mehr als 80 der bunten Artgenossen anschlossen. Wer das Glück hat, im Besitz eines solchen Wegbegleiters zu sein, der muss sich regelmäßig um eine neue Maske bemühen. Doch die Original-Dominomaske ist mittlerweile ebenfalls zur Rarität geworden. Vor wenigen Wochen fasste sich Beate Marsch in ihrer Polsterei in Hörden ein Herz und bestellte auf Verdacht 80 dieser Gesichtsbedeckungen. Der Preis dafür betrug im Verkauf immerhin stolze 13,50 Euro. "Es gibt nur noch eine Firma in den neuen Bundesländern, ein Familienbetrieb, der die Masken von Hand bemalt. Sonst werden diese nirgendwo mehr hergestellt", verdeutlicht sie die Lage. Die 80 "Larven" waren binnen weniger Tage ausverkauft. Hoffnung besteht erst wieder im kommenden Jahr, da wird Beate Marsch dann 100 Masken bestellen - mindestens. Birgitt Ries aus Selbach betrieb viele Jahre ein Geschäft in Hörden, in dem der Verkauf von Fasnachtsartikel boomte. Dominos schneidern könnte sie heute noch - hätte sie nur den notwendigen Stoff dazu. Wo es den Original-Dominostoff gibt, weiß Ries, aber: "Ich kann keine 10000 Euro Vorleistungen erbringen und bleibe dann auf den Kosten sitzen", sagt sie. Ihre Bezugsquelle wäre aber unter Umständen die letzte Rettung für die Murgtäler Traditionsfigur. Doch Ries weist auf ein weiteres Problem hin: "Die Bommel, die den Domino verzieren, werden ebenfalls nicht mehr hergestellt." Ein Teufelskreis also, der sich immer weiter auszudehnen scheint. Einzig die Glöckchen sind noch lieferbar - doch die alleine verhindern das drohende Aussterben des Dinos der Fasnachtszeit wohl kaum. Zur Herstellung eines Dominos werden im Übrigen rund fünf Meter Stoff benötigt. Ein fertig geschneidertes Exemplar kostet ungefähr 150 Euro. Markant für dieses Kleidungsstück ist neben den Rauten die Spitzkappe, die mit Zeitungspapier ausgestopft oder von "Profis" passgenau mit Watte befüllt wird. Leider verkommt der prägende Zipfel immer mehr zur Nebensache. "Die jungen Leute ziehen lieber einen Hut auf, anstatt die Kappe auszustopfen", resümieren Traditionalisten traurig. Das dürfte das geringste Problem des berühmten Dominos sein. Fraglich, ob der "Tyrannosaurus Rex der fünften Jahreszeit" ein Aufbäumen erlebt - und das nicht nur als Relikt oder im Geschichtsunterricht künftiger Generationen.

