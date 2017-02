Vom 400 000. Besucher überrascht Gaggenau (red) - Ziemlich perplex waren die beiden finnischen Austausch-Berufsschüler Henri Herkkinen und Henry Jilrennoinen, als sie gemeinsam mit ihren Gastgebern, den Kfz-Mechatroniker-Lehrlingen Sebastian Scheu und Kai Auer nach dem Besuch des Unimog-Museums und einer Führung durch Karlheinz Gutmann als Besucher Nr. 401000 bis 401003 begrüßt und mit Präsenten versehen wurden. Den 400000. Besucher hatte das Unimog-Museum am vergangenen Sonntag im Gedränge des Tischeisenbahn-Wochenendes auszumachen vergessen, heißt es in der Pressemitteilung. So kamen eben jetzt die vier Jungs aus Deutschland und Finnland in den Genuss, als Jubiläums-Besucher beglückwünscht zu werden. Das Quartett war auf Empfehlung ihres Meisters vom Daimler-Werk Sindelfingen ins Museum gekommen. Sebastian Scheu und Kai Auer haben im Rahmen eines Austauschprogramms in der Lehrlingsausbildung im vergangenen November drei Wochen im finnischen Joensuu in Nord-Karelien an der russischen Grenze verbracht und betreuen nun als Paten des Gegenbesuchs die beiden Schüler der Berufsschule PKKY. Für die beiden Finnen gab es je ein Sondermodell der beiden letzten Unimog-Ausstellungen. Die beiden jungen Deutschen freuten sich über Blumen beziehungsweise einen Gutschein für einen erneuten Museumsbesuch mit Mitfahrt auf dem Außenparcours. Alle vier waren sich einig: Diesen Ausflug werden sie so schnell nicht vergessen. Das Unimog-Museum wurde vor fast elf Jahren eröffnet. Im Schnitt kamen damit rund 37000 Besucher pro Jahr in die zeitgeschichtliche Erinnerungsstätte mit Fokus auf dem Unimog.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Gernsbach

"Unterstützung für Aushängeschild" Gernsbach (ham) - Kultusministerin Susanne Eisenmann hat gestern das Papierzentrum in Gernsbach besucht. Die Landespolitikerin der CDU schöpfte nicht nur ihr eigenes Papier (Foto: Metz), sondern sagte auch "volle Unterstützung für das Aushängeschild" der beruflichen Ausbildung zu. » Weitersagen (ham) - Kultusministerin Susanne Eisenmann hat gestern das Papierzentrum in Gernsbach besucht. Die Landespolitikerin der CDU schöpfte nicht nur ihr eigenes Papier (Foto: Metz), sondern sagte auch "volle Unterstützung für das Aushängeschild" der beruflichen Ausbildung zu. » - Mehr