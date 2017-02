Sympathischer Farbtupfer wird fehlen Von Katharina Vogt Forbach - 45 Jahre lang war Blumen Gernsbeck eine feste Größe am Mosesbrunnenplatz in Forbach, nach mehreren Umzügen dann seit dem 27. März 1993 in der alten Forbacher Feuerwache. Die Familie Gernsbeck hatte diese damals von der Gemeinde erworben und liebevoll renoviert. Auch heute kann man noch den Verlauf der alten Fahrzeug-Garagen erkennen, wenn man sich im Ladengeschäft zwischen Schnittblumen und Topfpflanzen und vielen kleinen Dekorationsobjekten fast nicht entscheiden kann. Aber nun ist Schluss, am 31. März schließt Blumen-Gernsbeck endgültig - und damit das letzte Blumenfachgeschäft im Kernort. Ein weiteres Traditionsgeschäft von vielen, die die Murgtalgemeinde im Verlauf der vergangenen Jahre verloren hat. Die einst blühende Einzelhandelslandschaft in Forbach ist bis auf wenige Betriebe, die mit aller Macht um ihren Bestand kämpfen, zu einer "Servicewüste" geworden. "Wir möchten allen unseren Kunden Dank sagen für die jahrelange Treue": Leonhard und Gisela Gernsbeck ist beim Gespräch mit dem BT die Trauer über das Aus des Blumengeschäfts deutlich anzumerken. Obwohl beide schon längst im Rentenalter sind, hätten sie das Geschäft gerne gemeinsam mit Tochter Claudia weitergeführt, aber "wir müssen doch existieren können. Wir können nicht unsere privaten Rücklagen einbringen, da müssen wir leider schließen", erklärt Leonhard Gernsbeck. Der vergangene Valentinstag war ein deutliches Signal: "35 Prozent weniger haben wir 2017 im Vergleich zu 2016 eingenommen - das geht an die Substanz." Gründe für den Rückgang der Kunden gibt es seiner Meinung nach viele: Der Bevölkerungsschwund, die mangelnde Kaufkraftbindung im Ort, die längst geschlossenen anderen Geschäfte, die früher sogar Kundschaft aus dem Schwäbischen angezogen hatten. Denn wer in Forbach Schuhe, Haushaltswaren, Kinderkleidung, frisches Gemüse und Obst, Drogerieartikel, Fahrräder, Büromaterial, Wäsche, Bücher, exklusive Tees, Fotoartikel, Schmuck, Uhren, Kurzwaren, Geschenkartikel und Ähnliches einkaufen konnte oder bei Bedarf auch Baumaterial und Holzwaren, der ging bei seiner Einkaufstour auch bei einem der örtlichen Blumengeschäfte vorbei. Heute aber ist das Angebot in "Forbach-City" mehr als ausgedünnt. Das Sterben bei Gastronomie- und Beherbergungsbetrieben hat ein Übriges dazu beigetragen, dass auch der Bedarf an Andenken und Mitbringseln immer geringer wurde. Mehrere Schuldige für die Misere Für Leonhard Gernsbeck gibt es noch mehr Schuldige an der Misere: "Die Gemeinde und der Gemeinderat haben nichts dazu beigetragen, diese Situation zu verbessern. Wir familiengeführte Geschäfte sind doch auf die Unterstützung der Gemeinde angewiesen. Wer dem Bau des Netto-Markts am Bahnhof zugestimmt hat, ist ein Totengräber für die Ortsmitte", ist sich Gernsbeck sicher. In seinem Fall sei der damalige Bürgermeister noch weiter gegangen. Nach einer lautstarken Auseinandersetzung im Gemeinderat über die Umbaupläne der Ladengeschäfte habe er das Blumengeschäft nicht mehr für die Gemeinde liefern lassen - "über zehn Jahre lang" - und dazu erfolglos versucht, über die Bauaufsicht des Landratsamts Druck auszuüben. Die Verbitterung darüber ist Gernsbeck noch anzumerken, auch wenn sich das Verhältnis in Richtung Rathaus mit der neuen Bürgermeisterin deutlich verbessert hat. Die Kundschaft hat nach seiner Einschätzung mit Entsetzen auf die Schließung reagiert. "Gerade die älteren Menschen fragen sich, wo sie ihre Balkonblümchen, den Grabschmuck und die Geburtstagsorchidee kaufen werden." Im Nah-und-gut-Markt im Ortskern und auch bei Netto gibt es eine kleine Auswahl an Topfpflanzen. "Wir sind 45 Jahre lang bei Wind und Wetter morgens um drei Uhr auf den Großmarkt nach Karlsruhe gefahren, weil die Blumenhändler nicht ins hintere Murgtal fahren wollen - zu wenig Umsatz", erzählt Gisela Gernsbeck. Blumen sind eine leicht verderbliche Ware und für schöne, frisch gebundene Sträuße braucht es nicht nur kreative Floristen, sondern auch eine große Auswahl. Was mit den Räumlichkeiten passieren wird, wissen die Gernsbecks noch nicht. Sicher ist, es fehlt zukünftig nicht nur ein weiteres Geschäft, das die Ortsmitte belebt, sondern auch ein sympathischer Farbtupfer, der mehr war als ein Blumenfachgeschäft. Es war auch ein Anlaufpunkt für ein nettes Schwätzchen und ein freundliches "guten Morgen".

