Nur in der Probe so gut wie Netzer

Bühl

Tiefgründige Erkenntnisse Bühl (ub) - Als Kommissar Carlo Menzinger im Münchner Tatort war Michael Fitz Kult. Der Schauspieler ist seit vielen Jahren auch als Musiker erfolgreich. Mit seinem neuen Bühnenprogramm "Des bin I" gab er im ausverkauften Schütte-Keller ein eindrucksvolles Konzert (Foto: ub). » Weitersagen (ub) - Als Kommissar Carlo Menzinger im Münchner Tatort war Michael Fitz Kult. Der Schauspieler ist seit vielen Jahren auch als Musiker erfolgreich. Mit seinem neuen Bühnenprogramm "Des bin I" gab er im ausverkauften Schütte-Keller ein eindrucksvolles Konzert (Foto: ub). » - Mehr

Rastatt / Baden-Baden

Polizei schnappt Verkehrsrowdy Rastatt/Baden-Baden (red ) - Ein Autofahrer hat durch seine Fahrweise am Sonntagmorgen mehrere Verkehrsteilnehmer auf der A5 erheblich gefährdet. Die Polizei konnte den Audi-Fahrer in Baden-Baden stellen. Nun sucht sie nach Personen, die durch den Mann bedrängt worden sind (Symbolfoto: red). » Weitersagen (red ) - Ein Autofahrer hat durch seine Fahrweise am Sonntagmorgen mehrere Verkehrsteilnehmer auf der A5 erheblich gefährdet. Die Polizei konnte den Audi-Fahrer in Baden-Baden stellen. Nun sucht sie nach Personen, die durch den Mann bedrängt worden sind (Symbolfoto: red). » - Mehr