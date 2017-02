"Herrlich, wunderbar"

Von Veronika Gareus-Kugel Gernsbach - Zunächst war die Fasnacht in Gernsbach ein kleines zartes Pflänzchen, das gut gepflegt sein wollte und zur Blüte gebracht werden musste. Geburtshilfe leistete damals eine neugegründete Holzmaskengruppe - die Gernsbacher Waldschädder. Sie kann in dieser Kampagne ihr 22-jähriges närrisches Jubiläum feiern. Den Startschuss für den 21. Holzmaskenumzug gab die Gruppe am Samstagnachmittag. Rund 6500 Menschen säumten laut dem Veranstalter die Umzugsstrecke, um mit viel Narri-Narro, Hexen, Naturgeistern oder Guggenmusiken die Fasnacht zu feiern. Längenmäßig an das Jubiläum angepasst präsentiert sich auch der Narrenbaum auf dem Marktplatz. Rund 22 Meter misst die von den Bleichhexen traditionell mit bunten Papierblumen gezierte Fichte. Die Gründung der Waldschädder kam in der Stadt an der Murg einer Initialzündung gleich. Zahlreiche weitere Gruppen sollten in den darauffolgenden Jahren das Licht der Welt erblicken. "Die Wiedergeburt der Gernsbacher Fasnacht 1995 war auch Bürgermeister Dieter Knittel geschuldet", erzählten die Moderatorinnen Nicole Gruber und Bianca Wild von der Marktplatz-Tribüne herab einer dort dicht gedrängt stehenden Besucherschar. In der Waldbachstraße hielt Thorsten Leber die Besucher auf dem Laufenden. Bis zu seiner Wahl zum Gernsbacher Stadtoberhaupt lebte Bürgermeister Knittel mit seiner Familie in der Narrenhochburg Offenburg. Ihm wird die Aussage zugeschrieben: "Wenn es hier keine Fasenacht gibt, dann werde ich an diesen Tagen den Ort verlassen." Für den Gernsbacher Schultes war es am Samstag das letzte Narrenbaumstellen seiner ausgehenden Amtszeit. "Herrlich, wunderbar", dichtete dieser, als mit viel Muskelschmalz der 22 Meter lange Baum von den Waldschäddern in Position gebracht wurde. Musikalische Unterstützung leistete die Stadtkapelle Gernsbach, dirigiert von Petra Tuschla-Hoffmann. Knittel sagte auch: "Ein großes närrisches Dankeschön an die Waldschädder, die diese Tradition aufrechterhalten." Die Waldschädder verloren kurz nach der Gründung keine Zeit. Sie bewiesen Mut vor 21 Jahren und initiierten das Narrenbaumstellen wie den Holzmaskenumzug. Zahlreiche Teilnehmergruppen sind seitdem fester Bestandteil des Umzugsgeschehens, etwa die "Schrägen Vögel" aus Ettlingenweier oder der Fanfarenzug Schwann. Verändert hat sich nur die Umzugsroute. Zogen die Narren zunächst von der Stadthalle in Richtung Färbertorplatz, ist dieser heute der Startpunkt. Zugende ist die Stadthalle. 77 Gruppen, so viele wie nie zuvor, und rund 1700 Maskenträger sorgten am Samstagnachmittag für buntes Narrentreiben auf Gernsbachs Altstadtstraßen. Angeführt wurde der Zug von den "Bleichhexen". Mit dabei auch wieder die "Kristallhexen" aus der französischen Partnerstadt Baccarat. Ein voller Reisebus machte sich außerdem am Samstagmorgen in Lothringen auf den Weg ins Badische. Hinter den Hexen reihte sich das Gernsbacher Prinzenpaar Franzi I. und Daniel I., mit Gefolge ein. Aus allen Richtungen schallte es Ahoi, Narri-Narro, Helau, Uhu und Krah-Krah-Hurra durch die Gassen. Die Hästräger ließen sich nicht lumpen und sorgten mit viel Schabernack fast zwei Stunden lang für Stimmung, Spaß und gute Laune in den Altstadtstraßen. Zum ersten Mal wurde der Narrenzug von den "Amalienberg Trollen Murgtal" und den "Baiersbronnern Waldgeistern" mitgestaltet. Besonders die jungen Besucher freuten sich über den Regen an Süßigkeiten. Ein Karbatschenschneller ließ manchen staunen. Guggenmusiker wie die Lokalmatadore "Blechsprenger Murgtal" und "Gugg...! ä Musik us Richedal" sorgten für den richtigen Umzugssound. Zufrieden mit dem Umzugsverlauf zeigten sich auch die Jugendschutzteams von HaLT (Hart am Limit), die mit insgesamt sieben Personen im Einsatz waren. Auch die Polizei und weitere Sicherheitskräfte hatten bis zum Umzugsende nichts Negatives zu berichten.

