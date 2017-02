Im Murgana läuft alles wie am Schnürchen Gaggenau (cv) - "Heute bin ich mehr Schwimmer als Trainer", grinst Timo Krempel, als er nach seinen zweiten Wettkampf aus dem Wasser kommt. Einmal im Jahr herrscht im Murgana-Bad den ganzen Tag über Wettkampfatmosphäre. Zuschauer säumen das Becken und feuern die Schwimmer mit lauten Rufen an. Gleichzeitig werden unablässig Siegerehrungen durchgeführt. Die Schwimmabteilung des Turnerbunds Gaggenau (TBG) richtet für 280 Aktive aus 17 Vereinen ihr 38. Meeting aus. 1111 Einzelstart und 28 Staffeln stehen auf dem Programm. Der Cheftrainer des TBG, Timo Krempel, wird noch sechs weitere Mal ins Wasser abtauchen. Bisher ist er mit seinen Zeiten zufrieden. "Mit dem wenigen Trainingsaufwand, den ich derzeit betreibe, sind sie sogar richtig gut", findet Krempel. Viermal die Woche nimmt er seine Aufgabe als Trainer wahr, zweimal die Woche für eine halbe Stunde schwimmt er selbst. "Mehr geht leider nicht", bedauert der Cheftrainer. Doch er ist stolz auf die vielen Bestzeiten seiner Schützlinge. Timo Krempel: "Alle freuen sich, hier im Heimbecken erfolgreiche Wettkämpfe absolvieren zu können." Kühlen Kopf bei hohen Temperaturen bewahrt Ursula Stern. Schon seit vielen Jahren liegt die Veranstaltungsleitung in ihren bewährten Händen. Die Abteilungsleiterin kann sich auf ein kompetentes Team, bestehend aus Ralf Daniel Stern, stellvertretender Abteilungsleiter Finanzen und seit über 20 Jahren verantwortlich für die EDV-Auswertung, dem Trainerteam um Cheftrainer Timo Krempel und den Eltern der Schwimmer, verlassen. "Wenn wir unsere Leute brauchen, kommen sie gerne zurück", freut sich Ursula Stern. Viele ältere Schwimmer, wie Michael Hirth und Iris Angelika Fuchs, die bei der EDV-Auswertung unterstützen, oder Philipp Weiler, der als Hallensprecher fortlaufend über die Ergebnisse informiert, sind mit von der Partie. Außerdem: "Jedes Jahr erhalte ich große Unterstützung von den Eltern der jetzigen Wettkampfschwimmer, die sich in Küche, Bistro, als Kuchenbäcker und beim Auf- und Abbau engagieren", lobt Stern auch die vielen Helfer im Hintergrund. Langsam nehmen die zahlreichen Medaillen etwas ab. Immer wieder erklimmen Schwimmer die Siegertreppchen, um diese entgegenzunehmen. Eltern und Freunde applaudieren und schießen Erinnerungsfotos. Alles läuft wie am Schnürchen. Zwischen den Starts liegen weniger als 20 Sekunden. Um Zeit zu sparen, sind die Kampfrichter doppelt besetzt. Der erste Schwimmer bleibt noch im Wasser, während der zweite Schwimmer über diesen hinweg startet. Ein Zeitnehmer trägt die geschwommene Zeit in die Startkarte ein, der andere stoppt die Zeit des zweiten Schwimmers. Von "Läufern" des TBG um Bettina Köditz werden die Startkarten schnellstens eingesammelt und zur Auswertung gebracht. So sind die begrenzten Möglichkeiten des Bades bestens genutzt. Wie könnte nach Vorstellung der Schwimmabteilung des TBGs die Zukunft des Murgana-Bades aussehen? "Ein neues Hallenbad mit Wettkampfbecken, sechs Bahnen und technisch auf dem neuesten Stand", meint Ursula Stern und fügt schnell hinzu: "Ein Wunschtraum von uns."

