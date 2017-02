Närrisches Treiben "wie′s gherd"

Wie's geht, hat schon eine frühere Fasnachtsprinzessin gewusst: "Ä bissl Ernst, ä bissl Scherz, ä bissl fürs Zwerchfell und ä bissl fürs Herz." Für Letzteres sorgten bereits die Prinzenpaare: Prinz Axel I. (Axel Reichert), der Erste aus Erbersbronn auf dem "Höhepunkt seiner Karriere", und Prinzessin Marlene I. (Marlene Krech), die in vielen Narrendisziplinen Erprobte. Das Kinderprinzenpaar will "viel zur Entwicklung des Schwabenlandes beitragen". Mit Prinzessin Jana I. (Jana Reichert) und dem halben "Schwob" Prinz Robin I. (Robin Merkel) könnte das gelingen.

Dazu das entspannte Moderatorenteam Armin Merkel und "Azubi" Christian Striebich, erstmalig als Sitzungspräsidentenduo im Amt, musikalisch flott flankiert von den "Black Forest Noise Makers". Der Hofstaat hielt den Erwartungen ebenfalls stand mit jungen anmutigen Gardetänzerinnen, die nicht nur eine Augenweide waren, sondern auch fit wie ein Turnschuh. Das tänzerische Potenzial des TV Forbach unter der Regie von Hedwig Fritz (Kostüme: Brigitte Geyer, Katja Spissinger) belegten kurz danach auch allerliebste Minimädchen, die jüngste Tanzmaus gerade mal fünf Jahre alt. Die TV-Girlies ernteten später tosenden Applaus mit einem quirligen 1a-Showtanz zum Discosound mit souveränen Spagateinlagen aus dem Stand.

Zuvor aber hatte "Super-Charly" (Marco Merkel) - "the one and only real fucking Ortsbüttel of Forbach" - im Schutze seiner Bodyguards den Trump-gemäßen Masterplan verkündet: "Make Forbach great again!" Das heiße für die Forbacher aber auch "mache!" und für die Ortsteile "manches tut im Lebe halt weh!" Der König von Baden (Peter Fritz) hat ganz andere Probleme. BBA 4.0, sprich seinen Kampf mit der modernen Technik, verdeutlichte er königlich anhand eines Erlebnisses in der Badischen Bedürfnisanstalt 4.0 mit dem "sprechenden Klo" Hilde. Eingeleitet vom szenischen "Frustshopping" der "Fantastic Four" demonstrierten die fabelhaften KVT-Ladies von Silvia Geyer und Anja Wunsch in tänzerischer Topform, wie man Frust vorbeugt.

Die beiden Bütt-Talente Lilly (Spissinger) und Felix (Merkel), inzwischen Teenies und Moped-reif, plauderten amüsante Anekdoten aus dem familiären Umfeld aus. Ein dreiköpfiges Männer-Rateteam fand sich bei Prinzessin Marlene und dem MV Forbach zur Musikpersonalfindung ein unter dem Motto: "Der Musikverein spielt das Lied, wie's keiner kennt, sagt mir, wie das Stück sich nennt?" Das Publikum befand einstimmig: Spitze!

Für Zirkusflair sorgte die "total verrückte", neu zusammengestellte Sektkorken-Formation mit einem knallbunten Showtanz (einstudiert von Mara Karcher, Marie-Theres Klumpp, Isabel Girrbach, Anna Mast). Jürgen "Baron" Wunsch nahm den Klimawandel ins Visier. Auf seinen Vortrag, furztrocken und stoisch wie immer, folgte umgehend der Publikumsjubelchor "Oh, wie ist das schön!". Forbacher Mundart-Blues vom Feinsten servierten die Musikerschlempen Christoph Merkel an der Gitarre und Stefan Kneißler am Piano. Um es danach gefühlig rock'n'rollen zu lassen.

Der Versuch von Ulknudel Loni Merkel, eine Gausbacher Rinnberga Schlempe zu werden, scheint trotz ihres köstlichen Büttenauftritts zum Scheitern verurteilt. Dem stehen die Wechseljahre und "Temperaturschwankungen bis zu 50 Grad" eindeutig im Weg. Handlungsbedarf in Sachen Gemeinde sehen die Dorfhelfer Balzer, Michel und Chris von den Söhnen Forbachs, verpackt in eine saukomische Nummernshow. Die pantomimisch grandios umgesetzte Extremsportart "Schlagraumbängl bängln" wird kaum Abhilfe schaffen, aber vielleicht der Appell: "Zieged doch ned so ä Schnut na!" Mit der sportlich-tänzerischen Energie und Kondition des Elferrats könnte das schon eher klappen. Die Talhutzel-Karnevalisten (Leitung: Silvia Geyer) rockten den Saal gleich zweimal am Ende einer Prunksitzung, die ihren Namen durchweg verdiente. Die närrische Kampagne wurde funkensprühend eröffnet. Ab jetzt gilt: "Alles hinein" in die Forbacher Fasnacht!