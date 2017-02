Einsatz für Integration, Vielfalt und Kultur Gernsbach/Hannover (red/stj) - Vom Sohn einfacher italienischer Gastarbeiter bis zum Bundesverdienstkreuz: Das trifft auf Giovanni Pollice zu. Der Vorsitzende des gewerkschaftlichen Antirassismus-Vereins "Mach' meinen Kumpel nicht an!" ist vergangene Woche in Hannover mit dem Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet worden. Der Oberbürgermeister der niedersächsischen Landeshauptstadt, Stefan Schostock, übernahm die Verleihung im Auftrag des Bundespräsidenten Joachim Gauck, heißt es in einer Mitteilung des offiziellen Internetportals der Stadt Hannover. Pollice kam im Jahr 1966 im Alter von zwölf Jahren aus dem süditalienischen Bergdorf Capracotta als Sohn des Gastarbeiters Donato Pollice ins Murgtal, genauer gesagt nach Hilpertsau. Nach der Schlosserlehre begann er in der Badischen Karton- und Pappenfabrik (heute Smurfit Kappa Baden Board GmbH) zu arbeiten und engagierte sich erst als Jugendvertreter und fortan im Betriebsrat für die Rechte der Arbeitnehmer. Geehrt wurde Pollice nun für sein jahrzehntelanges Engagement für eine diskriminierungsfreie Arbeitswelt, für seinen Kampf gegen Rassismus und Rechtsextremismus, sowie für seinen gesellschaftlichen Einsatz für Integration, Vielfalt und Kultur. Pollice verwies in seiner persönlichen Dankesrede auf die vielen Menschen in Deutschland, die sich tagtäglich ehrenamtlich im Sozialen - beispielsweise in der Flüchtlingshilfe - engagieren: "Das sind die tragenden Säulen der Gesellschaft, das ist auch die Mehrheit in Deutschland - und nicht Pegida oder AfD!" Daher werde er den Kampf gegen Rassismus und Rechtspopulismus entschieden weiterführen und auch in Zukunft für Menschenrechte und Demokratie einstehen. Diesen Einsatz führte er ab dem Jahr 1988 als hauptamtlicher Gewerkschafter beim DGB Bundesvorstand in Düsseldorf in der Abteilung für Ausländische Arbeitnehmer fort, bevor er 1998 zur Gewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) in den Hauptvorstand nach Hannover wechselte und dort die Abteilung Migration leitete. Im Hauptvorstand der IG BCE Seit 2008 ist Pollice Vorsitzender des gewerkschaftlichen Antirassismus-Vereins "Mach' meinen Kumpel nicht an!" mit dem bekannten Symbol der "Gelben Hand". Viele Gewerkschafter sowie Landtags- und Bundestagsabgeordnete unterstützen den Verein, unter anderen Arbeitsministerin Andrea Nahles und der neu gewählte Bundespräsident Frank Walter Steinmeier. Der Kampf gegen Rassismus und Rechtsextremismus und der Einsatz für Chancengleichheit, Vielfalt und Akzeptanz bilden den roten Faden in seinem gewerkschaftlichen und gesellschaftlichen Schaffen. Giovanni Pollice pendelt zwischen Hannover und dem Murgtal, weil er sich neben seinem politischen Einsatz für die "Gelbe Hand" gemeinsam mit seiner Schwester Anna um die Eltern Donato (96 Jahre) und Pasqualina (94 Jahre) kümmert. Beide leben in Hilpertsau in einem Haus mit Blick auf die Badische Karton- und Pappenfabrik - dort, wo die Karriere des Giovanni Pollice einst begann.

