Lipp: "Die Situation ist nicht einfach"

Gaggenau - Gaggenau ist bekanntlich eine Autostadt. Deutlich wird dies bei einem Blick in die Statistik. Die Folge: In verschiedenen Bereichen herrscht eine Parkplatzarmut. Aus diesem Grund hat der Gemeinderat gestern Abend bei einer Gegenstimme eine Stellplatzsatzung beschlossen. Sie gilt für einen Teilbereich von Ottenau.

In einem ersten Ansatz soll für den Bereich zwischen Ebersteinstraße, Albrecht-Dürer-Straße und der Murg in Ottenau ("Westlich der Ebersteinstraße") eine Stellplatzsatzung erlassen werden. Dieses Areal ist nach Angaben von Maximilian Lipp, Leiter des Rechts- und Bauordnungsamts im Rathaus, ein dicht besiedeltes Gebiet. "Die Situation ist nicht einfach", betonte er, da zusätzlicher Wohnraum eine Parkproblematik mit sich bringe. Bedingt durch die hohe Bevölkerungsdichte gebe es einen höheren Kfz-Bedarf. Verschiedene Anträge zur Nachverdichtung lägen vor.

In der Sitzungsvorlage sind Vergleichszahlen angeführt. Demnach sind in Gaggenau 18669 Pkw gemeldet. Dies ergibt einen Schnitt von 0,60 Pkw je Einwohner. In Baden-Württemberg liegt diese Zahl bei 0,57, in Deutschland bei 0,54. Je Haushalt liegt die Fahrzeugdichte bei 1,26 (Baden-Württemberg 1,19; Deutschland 1,09). Vor allem in zentrumsnahen Innenstadtbereichen, aber auch in dicht besiedelten Zonen von eher ländlich geprägten Stadtteilen bestehe teils eine problematische Parkplatzarmut. Diese werde durch Parken an den Straßenrändern kompensiert. Die Folge: Verkehrsbehinderungen bis hin zu Verkehrsgefährdungen und Beinahe-Unfälle. "Ein unzureichendes Parkplatzangebot ist vor allem in solchen Zonen zu verzeichnen, in denen brachliegende Flächen baulich aktiviert werden und eine Nachverdichtung insbesondere durch Wohnbebauung stattfindet", schreibt die Verwaltung.

Oftmals nicht hinreichend aufgefangen werden könne die Pkw-Dichte in Gaggenau durch die in der Landesbauordnung (LBO) festgesetzte Zahl an notwendigen Stellplätzen. Laut LBO ist nur ein Stellplatz je Wohneinheit erforderlich. Um dem Problem entgegenzuwirken, gibt es die Möglichkeit, eine Stellplatzsatzung zu erlassen. In einer solchen kann die Zahl der notwendigen Stellplätze auf bis zu zwei pro Wohneinheit erhöht werden. Notwendig ist eine Stellplatzsatzung für Bereiche, in denen es keinen Bebauungsplan gibt, wie das in dem Gebiet in Ottenau der Fall ist. Ansonsten kann die Stellplatzfrage im entsprechenden Bebauungsplan festgelegt werden.

In der ersten Stellplatzsatzung werden für den Bereich in Ottenau folgende Festsetzungen getroffen:

Wohneinheiten mit Wohnfläche von 56 bis einschließlich 90 m2: 1,5.

Wohneinheiten größer als 90 m2: 2,0

Einfamilienhäuser unabhängig von Wohnfläche: 2,0.

Diese Zahlen gelten nur für neue Wohneinheiten. Entstehen in der Addition der notwendigen Stellplatzzahlen Bruchteile, müssen diese auf die nächste volle Stellplatzzahl aufgerundet werden.

Als "notwendig und richtig" bezeichnete es Dorothea Maisch (CDU), für Neubauten mehr Stellplätze einzufordern. Für Gerd Pfrommer (SPD) ist es "höchste Eisenbahn", eine solche Satzung zu erlassen.

Ferdinand Hurrle (FWG) begrüßte die Satzung ebenso wie Theo Gehrmann (FDP). Nur die Grünen sprachen sich dagegen aus. Laut Eric Peplau sei die Satzung mittelfristig ein falscher Ansatz und verleite dazu, Pkw zu kaufen.