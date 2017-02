Jahnhalle: Der Zug ist abgefahren

Gaggenau - Es sind harsche Worte, mit denen sich die Interessengemeinschaft Tischeisenbahnen von der Stadt Gaggenau verabschiedet. Künftig werde die November-Ausstellung nicht mehr in der Jahnhalle, sondern in Achern stattfinden.

"Der Veranstalter und sein Frau sind beide verstorben und die Börse in Gaggenau findet nicht mehr statt. Ein Versuch unserer Freunde, diese Veranstaltung weiter zu führen, ist an den unverschämten Preisvorstellungen der Hallenverwaltung gescheitert", heißt es wörtlich auf der Homepage www.tischeisenbahn.de.

Die Stadt wiederum verweist auf die Nutzungsregelung für städtische Hallen. Die Ausrichter der Ausstellung seien nun mal kein eingetragener Verein, und die Veranstaltung sei gewerblicher Natur. Somit sei keine Ermäßigung möglich.

Im konkreten Fall sei zu ergänzen, dass die Veranstaltung lange Jahre in der Regie der Eisenbahnfreunde Hörden stattgefunden habe. Dieser eingetragene Verein habe zu Vereinskonditionen die Halle bekommen.

Peter Berg aus Karlsruhe ist Mitglied der Interessengemeinschaft Tischeisenbahn und verantwortlich für deren Homepage. Die Gemeinschaft sei in der Tat kein eingetragener Verein, räumt er auf Nachfrage ein. Nach dem Tod des Veranstalterehepaars aus Hörden hätte die IG die Ausstellung gerne weiter in Gaggenau ausgerichtet: "Aber 700 Euro pro Wochenende plus weitere Kosten, das ist zu viel." Schließlich sei die Ausstellung nicht mit üblichen gewerblichen Veranstaltungen zu vergleichen. Bereits bei den bisherigen Modellbahn-Veranstaltungen in der Jahnhalle "hat sich keiner eine goldene Nase verdient".

Berg lobt ausdrücklich das Unimog-Museum. Dort fand am 11. und 12. Februar eine gut besuchte Ausstellung mit rund 1600 Gästen statt. Die IG sei dort sehr willkommen: "Beim Unimog-Museum machen sie uns die Türen auf und es kostet gar nichts. Das ist eine internationale Veranstaltung mit Gästen aus der Schweiz oder aus Portugal, manchmal aus England."

Berg und seine Mitstreiter wollen künftig nur noch im Unimog-Museum und in Achern ausstellen, nicht mehr in der Jahnhalle. "In Achern zahlen wir weder Hallenmiete, noch sonst was."

Olaf Köpke aus Baden-Baden ist einer der Mitstreiter Bergs bei den Tischeisenbahnern. Er erläutert, wie sich die IG die Jahnhallenveranstaltung vorgestellt habe: "Wir hätten nur die Organisation gemacht, aber nicht verkauft. Verkaufen sollten die Händler, die Gebrauchtwaren anbieten, oder Sammler, die selber wieder verkaufen." Ein Geschäft sei für die Interessengemeinschaft bei der Veranstaltung nicht zu erwarten gewesen.