Initiative sucht Dialog mit Gemeinderat

(mak) - Mit 14 kritischen Anmerkungen ist die Stellungnahme der Gemeinde Iffezheim zum Entwurf des Managementplans für das FFH-Gebiet "Rheinniederung zwischen Wintersdorf und Karlsruhe" gespickt. Der Umweltausschuss befasste sich am Montag damit (Foto: av). » - Mehr

Rastatt