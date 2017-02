Der Gemeinderat forciert die Verdichtung

Gaggenau - Mit den Stimmen von CDU und FWG bekräftigte der Gemeinderat ein umstrittenes Bauvorhaben. In der Jahnstraße soll in zweiter Reihe ein Wohnhaus mit neun Wohnungen für rund 50 Menschen entstehen. SPD und Grüne sind dagegen. Theo Gehrmann (FDP) wollte am Montag noch keine Entscheidung treffen.

Worum geht es: Bau eines Mehrfamilienhauses in Hinterhoflage in der Jahnstraße 9 und 11. Insbesondere für Flüchtlinge in Anschlussunterbringung sollen dort neun Wohnungen für rund 50 Menschen entstehen, hieß es bislang. Zwischenzeitlich ist das Thema Migranten seitens der Stadtverwaltung in den Hintergrund gerückt worden. Anwohner protestieren aus mehreren Gründen. Sie wollen die Grünflächen nicht verlieren und sie fürchten durch den neuen Baukörper erhöhten Druck von Stauwasser und Grundwasser in ihre Keller.

Bedarf: "Einige hundert Vormerkungen" liegen beim Eigenbetrieb Stadtwohnung, sagte Geschäftsführer Ulrich Geiges im Gemeinderat. "Es sind Bürger von Gaggenau und Auswärtige, die dringend auf Wohnraum angewiesen sind." Allein 2016 hätten sich 249 Vormerkungen gesammelt, "alle Bevölkerungsgruppen, auch ganz dringende Fälle" seien darunter, nicht nur Asylbewerber. Die Wartefrist für sozialen Wohnraum liege deutlich über neun Monaten.

Grundwasser: Der Baugrund sei sehr gut geeignet, betonte Gutachter Klaus Maisch: "Aufgrund des nur geringen Eingriffs in den Grundwasserleiter ist durch den Neubau mit keiner wesentlichen Beeinflussung der hydrogeologischen Verhältnisse zu rechnen. Ein gefährlicher Aufstau des Grundwassers infolge des Neubaus ist nicht zu erwarten."

Rettungswege: Der Rettungsweg sei auch in zweiter Reihe breiter als die Mindestbreite von vier Metern, betont Bürgermeister Michael Pfeiffer.

Kanalisation: Die Entwässerung ist nach den geltenden Regelungen auch bei einem weiteren Neubau ausreichend, versichert Bürgermeister Pfeiffer. Ausnahmen seien einzelne Starkregenereignisse, wie im Juni 2016. Dies liege aber am Wasserdruck von der Eckener-Straße her.

Verlust von Grünfläche: Anwohner fürchten den Verlust ihrer grünen Idylle. Ein Ausgleich soll entstehen durch Schaffung von Grünfläche auf der künftigen Tiefgarage und dem Anlegen eines Spielplatzes. Eventuell wird es für die städtischen Nachbarhäuser Balkone geben.

Wie geht es weiter? Der Eigenbetrieb Stadtwohnung Gaggenau wird die Planungen vorantreiben - "unter Einbindung des Gemeinderats". Dieser Passus wurde neu in den Beschlussvorschlag aufgenommen.

Politische Argumentation:

"Innenverdichtung vor Ausweisung von neuen Flächen", betonte OB Christof Florus als städtische Maxime.

Für die CDU verwies Dorothea Maisch auf den dringenden Bedarf im sozialen Wohnbau. Dies wollte Gerd Pfrommer (SPD) aber nicht als Blankoscheck verstanden wissen: "Für uns ist es eindeutig, dass es angesichts der in den letzten Jahren dort erfolgten massiven Bebauung nicht sinnvoll ist, dort im hinteren Bereich ein weiteres Haus hinzustellen. Wir lehnen diese Bebauung, so wie sie jetzt vorgesehen ist, ab."

Auch Ferdinand Hurrle (FWG) verwies auf den dringenden Wohnungsbedarf. Jetzt gebe es Zuschüsse vom Land, der Standort sei geeignet. "Wir sind dafür."

Eric Peplau (Grüne): Trotz vorhandenen Bedarfs dürfe man "nicht eine ganze Wohngegend zerstören. Für die Anwohner ist es eine Frechheit." Man brauche sozialen Wohnungsbau, "aber das unmittelbare Umfeld droht zerstört zu werden, ich bin überzeugt, dass Gaggenau andere Plätze findet."

Theo Gehrmann (FDP) wollte die Entscheidung vertagen und erst noch einmal das Gespräch mit den Anwohnern suchen.