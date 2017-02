Die Sache mit der Außenwirkung Von Markus Mack Forbach - Leitbild, Außendarstellung der Gemeinde, Strategiekonzept: Für Forbach sind dies Begriffe, die immer wieder in der Diskussion zu hören sind. Auch bei den Haushaltsreden der Fraktionen und Parteien tauchten sie wieder auf - und es soll demnächst damit vorangehen. Es sei erfreulich, dass das Interesse immer noch so präsent sei, sagt Bürgermeisterin Katrin Buhrke auf BT-Anfrage. Hintergrund Gemeinsam mit dem Gemeinderatsgremium will die Verwaltung in Sachen Strategiekonzept vorankommen und hat das Thema schon seit längerem auf der Agenda - alleine die Termingestaltung erwies sich in der Vergangenheit als schwierig. Ein Moderator wurde bei der Hochschule für Verwaltung in Kehl nachgefragt und auch gefunden. Vier zwischenzeitlich angebotene Termine konnten aber mangels vollständiger Teilnehmerliste nicht realisiert werden, berichtet die Bürgermeisterin. Vom 7. bis 9. April ist jetzt der Termin für die "Strategiesitzung" des Gemeinderats gefunden. Und: Es gibt "große Themen" dabei zu besprechen, macht die Bürgermeisterin deutlich. Der gesamte Rat ist daran beteiligt, die Inhalte für das "Leitbild" werden gemeinsam besprochen. Gerade das Wort "gemeinsam" sei für Buhrke wichtig, denn "gemeinsam beraten, gemeinsam Ziele erreichen" laute die Devise. Das große Ziel - das ist allen am Prozess Beteiligten klar: Die Gemeinde für die Zukunft fit zu machen. Das Themenspektrum dafür ist groß. Dazu zählt die Außenwirkung: Beispielsweise die fällige Aktualisierung des Internetauftritts, Vorgespräche über dessen Neugestaltung seien geführt. Die Lösung der "großen Themen" Breitbandversorgung, Brückensanierungen, Gewerbegebiet Wolfsheck oder Sanierung von Hallen - der Gemeinderat hat bei seinem Sitzungswochenende einiges zu besprechen. "Ein großes Stück Arbeit liegt vor uns", ist sich die Bürgermeisterin bewusst - und positiv gestimmt, dass diese gemeistert wird. Neues Logo ein Mosaikstein Ebenfalls ein wichtiger Mosaikstein für die Außenwirkung ist ein neues Logo. Darüber wurde bereits zu Beginn des vergangenen Jahres kontrovers im Gemeinderat diskutiert. Das Thema wurde aber vertagt und wartet seither auf ein Ergebnis. Geld dafür steht bereit - unter dem Punkt "Außenwerbung der Gemeinde" sind 30000 Euro im aktuellen Jahreshaushalt eingestellt. Erfreut zeigt sich Buhrke darüber, dass mit Margit Karcher mittlerweile das Hauptamt der Gemeinde wieder besetzt ist. (das BT berichtete). So können die anstehenden Aufgaben auf mehr Schultern verteilt werden.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben