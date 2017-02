Initiative sucht Dialog mit Gemeinderat Gernsbach (stj) - Eine Woche nach der Gründungsversammlung hat sich die Bürgerinitiative "Giftfreies Gernsbach" mit einem Schreiben an Bürgermeister Dieter Knittel und alle Stadträte gewandt. Darin machen die Bürger darauf aufmerksam, dass sie eine Dekontamination des Pfleiderer-Areals erreichen wollen. Der Gemeinderat ist zu einem öffentlichen Gesprächsabend mit der Bürgerinitiative eingeladen, der am Donnerstag, 2. März, um 20 Uhr im Gasthaus "Jockers" stattfindet. "Im offenen Dialog können Sie uns ihre Haltung darlegen und wir ihnen unsere Sorgen und Fragen vortragen", heißt es in dem von Stefan Freundel unterzeichneten Schreiben. Freundel hatte die Gründungsveranstaltung am Montag vor einer Woche moderiert und gehört zu den Initiatoren der neuen Bürgerinitiative. Sie kommt aufgrund vorliegender Gutachten und Aussagen von Sachverständigen zu dem Schluss, dass "das Pfleiderer-Areal eine der größten Umweltsünden in Baden-Württemberg ist", weil sich dort "mehrere Tonnen hochgiftiger Schwermetalle, Öle und Kohlenwasserstoffe in Boden und Grundwasser befinden". Die vom Gemeinderat aktuell bevorzugte Lösung "dieses Umweltskandals" sei für die engagierten Bürger der Initiative nicht akzeptabel. Wie berichtet, plant man in Gernsbach derzeit, das Gift auf dem Gelände zu belassen, die Oberfläche zu versiegeln sowie mit Hilfe einiger Brunnen an bestimmten Stellen das vergiftete Grundwasser abzupumpen und zu reinigen. Dadurch soll die Grundlage geschaffen werden, dass ein Investor auf dem Pfleiderer-Areal zwei Lebensmittelmärkte und einen großen Parkplatz bauen kann. "Wir möchten Sie dringend bitten, ihre Position zu überdenken", schreibt "Giftfreies Gernsbach" an den Bürgermeister und die Stadträte: "Die Verantwortung gegenüber unseren Bürgern und unseren nachfolgenden Generationen macht eine Sanierung des gesamten Geländes unbedingt notwendig. Die Sanierung gilt es, gegenüber dem Verursacher der Bodenvergiftungen mit allem Nachdruck durchzusetzen - notfalls auf gerichtlichem Wege." Nur mit einem giftfreien Pfleiderer-Areal könne die Stadt eine für ihre Entwicklung optimale Nutzung in einem Bebauungsplan festschreiben, meint die Bürgerinitiative und betont: "Diese Fläche ist zu wertvoll, um als Gifthalde konserviert zu werden. Diese Fläche ist zu wertvoll, um weitere Lebensmittelmärkte anzusiedeln." Die Vorgehensweise von Stadt und Gemeinderat sei für viele unverständlich. Bei ihnen entstehe der Eindruck, "dass die Interessen des Umweltsünders Pfleiderer und die Interessen des Investors höher bewertet werden als die Interessen der Gernsbacher Bürger auf eine intakte Umwelt". www.altlasten-gernsbach.de

