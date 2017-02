Vermeintlicher Scherz mit fatalen Folgen

Gernsbach - Es war eine feucht-fröhliche Party an jenem 4. September 2016. "Alle drei Beteiligten hatten gut Alkohol getrunken", sagte eine Zeugin. Das Amtsgericht Gernsbach verurteilte gestern einen 37-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten, auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt.

"Es war eine Kurzschlusshandlung", räumte der Angeklagte vor Gericht ein. Mehrfach entschuldigte er sich bei dem Geschädigten, einem 29-Jährigen. Beim Sportfest des FC Auerhahn Reichental soll der Angeklagte am 4. September kurz nach 3 Uhr dem Geschädigten von hinten einen gläsernen Maßkrug auf den Hinterkopf geschlagen haben, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Die Folge: eine etwa 15 Zentimeter lange, stark blutende Platzwunde. Wegen dieser gefährlichen Körperverletzung musste sich der Angeklagte gestern vor Gericht verantworten.

Wie kam es zu der "Kurzschlusshandlung"? Eine frühere Freundin/Bekannte hatte bei dem Fest eine dicke Backe. Dass diese die Folge einer Behandlung beim Zahnarzt war, erwähnte die 23-Jährige seinerzeit nicht. Als der Angeklagte sie fragte, ob ihr Freund sie geschlagen habe, habe sie "ironischerweise" gesagt: "Ja", erklärte die 23-Jährige in der Gerichtsverhandlung.

Die Ironie erkannte der Angeklagte offenbar nicht. Als der 29-Jährige zu fortgeschrittener Stunde seine damalige Freundin am Arm packte, um sie zum Verlassen der Veranstaltung zu bewegen, glaubte der Angeklagte, dass die junge Frau von ihrem Partner grob angefasst werde und er eingreifen müsse.

Zur Tatzeit hatte der Angeklagte mehr als zwei Promille Alkohol im Blut. Auf einen ähnlichen Wert kam der Geschädigte. Und auch die junge Frau hatte nach Zeugenaussagen reichlich dem Alkohol zugesprochen.

Trotz der schweren Verletzung weigerte sich der Geschädigte, sich von Helfern des alarmierten Krankenwagens behandeln zu lassen. Erst am folgenden Tag suchte er ein Krankenhaus auf, weil die Wunde noch blutete. Wie aus heiterem Himmel ("wir hatten zuvor keinen Stress") kam nach Angaben des 29-Jährigen der Schlag auf den Hinterkopf. "Ich war kurzzeitig weg", beschrieb er die Situation. "Das Risiko war hoch", meinte Richter Ekkhart Koch. Dies auch, weil sich der Geschädigte zunächst nicht behandeln ließ.

"Beim Schlag hat er richtig ausgeholt", gab eine Zeugin gestern ihre Beobachtung von der Tat wieder. Das Glas sei gesplittert. Mehrere Zeugen schilderten den Tathergang ähnlich. Nur bei ihrer Einschätzung, ob es schon zuvor Streit zwischen den Beiden gegeben habe, gingen die Aussagen auseinander.

Der Staatsanwalt sprach im Zusammenhang mit dem Schlag mit dem Bierkrug von einer lebensgefährlichen Handlung. Es sei eine sehr gefährliche Vorgehensweise, ohne Vorwarnung von hinten zuzuschlagen. "Da kann man froh sein, dass nicht mehr passiert ist." Er forderte eine Freiheitsstrafe von acht Monaten, auf zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Der Verteidiger sah drei Monate Freiheitsstrafe als angemessen, ebenfalls auf zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt.

Als Auflage muss der Angeklagte 2000 Euro an den Sozialkraftsportverein Rastatt zahlen und dem Gericht nachweisen, dass er Schmerzensgeld an den Geschädigten gezahlt hat. "Es kann Situationen geben, in denen jemand Hilfe braucht", meinte der Richter. Miteinander reden sei der richtige Weg. Das Verhalten des Angeklagten sei aber absurd und unvorstellbar gewesen - "es war brutal und gefährlich". Es sei an der Grenze zur Heimtücke gewesen. Der einzige Grund, die Situation falsch einzuschätzen, sei der Alkohol gewesen. Deshalb gehe das Gericht von einer verminderten Schuldfähigkeit aus.