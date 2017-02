Die Tradition des echten Schnurrens

Gaggenau - Moritaten, das Aufsagen von Ereignissen in Gedichtform, kennt jeder. Doch was haben Moritaten mit dem Schnurren zu tun? Ganz viel. Denn das Schnurren, wie es im Schwarzwald während der Fasnacht gepflegt wird oder wurde, beschreibt nichts anderes. Bestätigt wird dies von einigen der wenigen Frauen, die in Hörden noch diesen Brauch pflegen, aber dies mit Enthusiasmus tun. An den vier Donnerstagen vor Fasnachtssonntag hält sie nichts davon ab, im traditionellem Schlempenkostüm durchs Dorf zu ziehen, um zu schnurren. Im Gepäck die Missgeschicke einiger Männer und gute Laune.

Jede Schlempe nennt sich Sybille. Doch um die Sybillen ist es derzeit schlecht bestellt. Denn leider müssen die Frauen um Schlempenkönigin Jutta I. erkennen, dass es im Flößerdorf eine im Sterben begriffene Tradition ist. Möglicherweise, so wird überlegt, würden die Jungen den Brauch in seiner Ursprünglichkeit weiterführen, "wenn die Wirtschaften nicht fehlen würden". Nachdem der "Ochsen", die Hochburg der Narren schlechthin, nun auch geschlossen ist, bleibt nicht mehr viel Raum, sich auf diesem Gebiet auszutoben. In der Flößerhalle wird Party gefeiert. Das ist eher etwas für die ganz Jungen.

Und die Sybillen? Sie machen weiter. Einmal auf der Piste, sind sie in ihrem Element. Die Maske ist nicht nur äußerlich Verwandlung: Sofort wird anders geredet. Viele jüngere Menschen kennen die traditionelle Form des Schnurrens nicht mehr, berichten die Damen. Sie ziehen an der Maske und wollen wissen: "Wer seid ihr? Was stellt ihr dar?" Ohne Verständnis für die Erklärung ziehen sie wieder ab.

Schnurren ist: Spaß haben, tanzen, Unsinn reden und Männer mit ihren Missgeschicken konfrontieren. "Wir leben auf dem Dorf, Gesprächsstoff gibt es genug." Auf diesen Nenner bringen es die "Schwestern" im Gespräch mit dem Badischen Tagblatt. "So hat es uns unsere Mutter beigebracht", erinnert sich Heike, die auch erzählt, wie sie dem Tag entgegenfieberte, mit 16 Jahren zum ersten Mal mit ihr Schnurren gehen zu dürfen.

Sage und schreibe ein rundes Dutzend gab es damals in dem Flößerdorf, die im Laufe eines Abends alle abgeklappert wurden. Das "Bierhaus", das Café Lang, der "Hirsch", die "Zwitscherstube", sie befand sich dort, wo heute das Friseurgeschäft untergebracht ist, erinnert sich Jutta Löffler und ergänzt: "Die Bar war im ersten Stock." Auf dem Programm standen weiter die Bäckerei, der "Ochsen", das "Kirch'l", der "Anker" und die "Essels-Klause". Von dort aus ging es in das hintere Dorf, dort warteten der "Forellenhof" und Café Häfele auf die Schnurrantinnen. "In diesen Nächten wurden von uns echt Kilometer gemacht", bekräftigt Jutta Löffler - und das alles mit Vollmaske, langem schwarzen Rock, schwarzer Bluse, darunter noch ein Rollkragenpullover, dazu Hut und Stola oder heute Federboa. Früher wie heute traf man sich zunächst bei einer der Sybillen zu Hause. Dort wechselte das eine oder andere Kleidungsstück noch die Besitzerin. Ziel der Tauschaktion war es, Verwirrung zu stiften, denn die Ehemänner kannten schließlich die Kostümierung der Angetrauten. Den Männern war es verwehrt, sich zu verkleiden.

Etliche Anekdoten ranken sich um das Schnurren. So erzählt man sich, dass so mancher Ehemann bis heute nicht weiß, dass er bei einem Schnurren mit seiner eigenen Frau schäkerte. Losgezogen wurde, wie auch heute noch, zu später Stunde. "Die meisten Männer freuten sich wie die Schneekönige über unser Erscheinen", sagt "Sybille" Bärbel.

In die Lokale des Flößerdorfes zog es während der Fasnacht nicht nur Hördener. Bis nach Stuttgart reichte der Ruf des gepflegten fasnächtlichen Brauchtums.

Auch bei Barbara Bender trifft man sich, um gemeinsam zu schnurren. Es ist eine fröhliche Runde, die dort am großen Holztisch der Ortsvorsteherin beisammenhockt. Auf dem Tisch stehen Naschereien und Sekt. Es wird erzählt und es werden die Nägel lackiert, kurz vor 23 Uhr geht es los. "Viel Auswahl ist ja nicht mehr", bedauert eine Sybille. Die Frauen machen sich als Teufel verkleidet auf den Weg. Warum nicht im traditionellen Gewand? "Das hat sich mit der Zeit verloren. Und von den Männern weiß eh keiner mehr, wie richtig geschnurrt wird", sagt Sybille. Im "Anker", in der Bar, wird von einigen Anwesenden durchaus körperbetont getanzt. Das aber ist nichts für die Sybillen - auch heute nicht. Denn sich angrapschen lassen, das gibt es bei ihnen nicht.