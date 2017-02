Brüder werden nach dem Weltkrieg

Bühl



Bühl trauert um Ehrenbürger Bühl (jo) - Die Stadt Bühl trauert um ihren Ehrenbürger Karl Hörth, der im Alter von 80 Jahren nach längerer Krankheit verstorben ist. Der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Sparkasse war in Bühl kommunalpolitisch stark engagiert. 31 Jahre lang führte er die CDU-Fraktion an (Foto: pr).