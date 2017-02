Nur Vollausbau sinnvoll

(stj) - Mit kollektivem Unverständnis hat die Gemeinde Loffenau auf die Maßnahmen reagiert, die im Zuge des Gehwegausbaus bei der Flüchtlingsunterkunft "Sonnenhof" auf der Landstraße 564 in Gernsbach umgesetzt werden sollen. Einstimmig brachte der Gemeinderat am Dienstagabend einen Forderungskatalog auf den Weg, der nun allen beteiligten Behörden zugestellt wird.

Darin betont Bürgermeister Erich Steigerwald, dass eine Vollsperrung der L564 frühzeitig vorbereitet und mit entsprechender, ausreichender Umleitungsbeschilderung versehen werden müsse. "Mit Rücksicht auf den Schülertransport (150 bis 200 Schüler täglich) können die Arbeiten nur in den großen Sommerferien durchgeführt werden." Zudem dürfe eine Ertüchtigung beziehungsweise Verbreiterung des Gehwegs nicht zulasten der ohnehin engen Fahrbahn gehen. Dies würde nach Ansicht der Gemeinde einen Standortnachteil für Loffenau mit sich bringen, da über die L564 von und nach Gernsbach der Großteil des Berufs- und Busverkehrs sowie die Anfahrt von Handel und Industrie erfolge. "Schon jetzt ist der Begegnungsverkehr von Bussen und Schwerlastverkehr nur bei gedrosselter Geschwindigkeit und vorsichtiger Fahrweise möglich. Eine Fahrbahnverengung mit Ausweichstelle führt unweigerlich zu einer Stopp-Stelle für den fließenden Verkehr - und zwar auf Dauer. Aus der bisherigen Tempo-30-Zone wird dann unweigerlich eine Zone Stopp-and-go. Bereits jetzt kämpft Loffenau um jeden Einwohner und Gewerbebetrieb. Mit einer Verengung der Hauptzufahrt käme ein weiterer Standortnachteil hinzu", heißt es in dem Schreiben.

Zuguter Letzt fordert Loffenau, für die Zeit der Vollsperrung den Deponiebetrieb im Leutersbachtal einzustellen: "Die Umleitungszufahrt mit zirka 1000 Lkw pro Monat über Bad Herrenalb und Loffenau ist nicht vertretbar. In dieser Zeit könnte dann auch der Zufahrtsbereich zur Deponie baulich verbessert werden." Dass auf der L564 Handlungsbedarf bestehe, wisse man schon seit 40 Jahren, betonte Steigerwald. Für ihn sei ein Planfeststellungsverfahren für den Bereich von der Deponie bis zum Bahnübergang in Gernsbach mit dem Ziel eines Vollausbaus die einzig sinnvolle Lösung. Diese werde es aber in den nächsten zehn Jahren nicht geben, waren sich Landrat Jürgen Bäuerle und Jürgen Genthner, leitender Baudirektor beim Regierungspräsidium Karlsruhe, bei einem Vor-Ort-Termin im August 2016 einig.

Die Situation ist vertrackt, wie es weitergeht völlig offen. Wie berichtet, ist das vom Regierungspräsidium bis zur Ausschreibungsreife vorangetriebene Projekt derzeit in der Warteschleife, weil sich die Stadt Gernsbach und der Landkreis Rastatt noch nicht auf die Kostenübernahme geeinigt haben; da wird noch verhandelt.