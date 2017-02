Eine Stunde, die ein ganzes Leben retten kann

Gernsbach - "Es hat gar nicht wehgetan. Ich hab's mir schlimmer vorgestellt", sagt Angelika Dikopp. So eben ist ihr von der netten Mitarbeiterin des Blutspendediensts Baden-Württemberg/Hessen die Nadel gesetzt worden, die jetzt einen halben Liter Blut aus ihrer Vene zapft. Für die 18-jährige Gernsbacherin ist es der erste Aderlass, aber bestimmt nicht der letzte. Genau das ist das Ziel, das die Handelslehranstalt (HLA) mit dem einmal im Jahr angebotenen Blutspendentag verfolgt.

"Solche Aktionen sind für uns sehr wichtig", betont Markus Hieronymus. Er ist Werbe- und Organisationsreferent des DRK-Blutspendediensts und gestern bei der Aktion in Gernsbach vor Ort. Für Bildungseinrichtungen sei es aufgrund der gestiegenen Anforderungen an die Schüler heutzutage nicht leicht, so etwas auf die Beine zu stellen, lobt Hieronymus die HLA in Gernsbach. Jahr für Jahr werden dort zahlreiche junge Menschen zu Erstspendern - auch gestern wieder.

Bevor es "an die Arme geht", um den kostbaren Lebenssaft für andere zu generieren, haben die Schüler im zweiten Jahr der Berufsfachschule Wirtschaft eine ganze Unterrichtswoche investiert, um das Projekt zum Erfolg zu führen. Es wurden T-Shirts gestaltet, Plakate und Flyer entworfen, gedruckt, aufgehängt und verteilt; zudem hat man 39 Sponsoren gewinnen können. "Es hat schon viel Spaß gemacht", sagen Celine Künstel und Lara Spissiniger. Die beiden 17-jährigen Forbacherinnen dürfen zwar altersbedingt noch nicht spenden, wollen dies aber tun, sobald sie 18 sind.

"Meine ganze Familie spendet Blut", erzählt Celine - diesem Vorbild wolle sie folgen. Gestern ist sie genauso wie Klassenkameradin Lara bei der Abnahme beschäftigt. So nennt man das Personal, das sich um die Betreuung der Spender während des Aderlasses kümmert. Man fragt, wie es geht, ob alles in Ordnung ist, bringt Getränke oder holt gegebenenfalls Hilfe. "Bis auf ein, zwei Schwindelanfälle gab es bis jetzt nichts zu beklagen", stellen sie im BT-Gespräch zufrieden fest und gehen wieder an die Arbeit.

Fünf Mitarbeiterinnen des DRK-Blutspendediensts, vier Ärzte und zwei Rettungssanitäter sind gestern in der HLA, um das Projekt zu unterstützen. Die acht Betten, die von 9 bis 14 Uhr für die Blutspenden zur Verfügung stehen, sind konstant gut belegt. Viele spenden zum ersten Mal, aber es kommen auch "alte Hasen" in die Schule, um anderen mit ihrem Lebenssaft zu helfen. Die Papiermacherschule hat ihre Schüler für die Blutspende wieder vom Unterricht befreit, auch Absolventen der Steinbeis-Business-Academy sind dabei. Der Ablauf ist identisch mit dem bei herkömmlichen Spendenaktionen des DRK, nur dass es in der HLA die Schüler sind, die sich um die organisatorischen Dinge kümmern, die Spender beim Aderlass und im Ruheraum betreuen und zu guter Letzt den Spendern ein üppiges Menü servieren, das von der Schülergenossenschaft Eventure bereitgestellt wird. "Rotes Käppchen hat den Mut - macht es richtig: spendet Blut" lautete das Motto des sechsten Blutspendentags der HLA.

Nächste Gelegenheit zur Spende am 9. März

Die nächste Gelegenheit, in Gernsbach Blut zu spenden, bietet sich am Donnerstag, 9. März, von 14.30 bis 19.30 Uhr im DRK-Haus, Am Bachgarten 9. Mit Anmeldung, Untersuchung und anschließendem Imbiss sollten Spender eine gute Stunde Zeit einplanen. "Eine Stunde, die ein ganzes Leben retten kann", betont der DRK-Blutspendedienst und weist daraufhin, dass zur Blutspende der Personalausweis mitgebracht werden muss.

www.blutspende.de