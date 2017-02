Brüder werden nach dem Weltkrieg Von Katharina Vogt Forbach - Die Generation, die den Zweiten Weltkrieg erlebt hat, stirbt langsam aus. Der Frieden ist die Grundlage für die europäischen Staaten. Nicht nur auf der politischen Ebene wurde das verstanden, es gab auch immer Menschen, die einen Beitrag zur Völkerverständigung geleistet haben. Eine solche Geschichte spielt zwischen Forbach und dem Weiler Beugné (Coulonges), das fast 1000 Kilometer weit entfernt im französischen Departement Deux-Sèvres liegt. Der Forbacher Rudolf Mayer war dort in Kriegsgefangenschaft. Noch heute, drei Jahre nach seinem Tod, hat seine Witwe Karin Kontakt zu der Familie Arnauld, auf deren Bauernhof er damals gearbeitet hat. Rudolf Mayer hatte gerade seine kaufmännische Lehre bei Gruber + Weber absolviert, als er zu Ende des Zweiten Weltkriegs eingezogen wurde. "Wir waren doch nur Kanonenfutter", hat er später seiner Familie erzählt. Aber er hatte Glück im Unglück und geriet in französische Kriegsgefangenschaft. Die Zustände waren schrecklich, der Hunger der schlimmste Feind, und der junge Gausbacher sah nur eine einzige Möglichkeit, zu überleben. Er meldete sich freiwillig zum Arbeitseinsatz bei den Franzosen. Er musste sich zwar verpflichten, freiwillig ein Jahr länger irgendwo in Frankreich zu arbeiten, aber da er sich für landwirtschaftliche Arbeit gemeldet hatte, hoffte er, auf einem Bauernhof zumindest nicht mehr hungern zu müssen. "Mein Mann hatte zuvor noch nie auf einem Bauernhof gearbeitet", erzählt die Forbacherin Karin Mayer von den Erlebnissen ihres vor drei Jahren verstorbenen Gatten. Es fehlte dem jungen Mann nicht an Mut, mit Freunden aus seiner Kompanie fuhr er ins "Niemandsland" rund 120 Kilometer vor der Atlantikküste. Er wurde für vier Jahre auf dem Bauerhof der Familie Arnaud im Weiler Beugné weit von der Departement-Hauptstadt Nior eingeteilt. Gleich bei seinem ersten Einsatz im Stall wurde er heftig von einer Kuh getreten. Das ganze Dorf bemitleidete den Patron wegen des "dummen Deutschen". Aber Rudolf Mayer ließ nicht locker. Er hatte eine feste Überzeugung: "Der Krieg ist zu Ende, jetzt müssen wir Brüder werden", blickt seine Frau zurück. Für diese Überzeugung lernte er, als Bauer zu arbeiten und ein Freund in diesem fremden Dorf zu werden. Der Anfang war schwer, die Sprache, der Dialekt, da halfen die zwei Jahre Schulfranzösisch nicht viel. Dazu kam die schwere, ungewohnte Arbeit. Abends wurde er gemeinsam mit seinen Kameraden im örtlichen Château eingeschlossen. Bald aber wurden die Bedingungen besser, sie durften sogar zu Tanzveranstalten gehen. Mayer lernte schnell, sich gut auf dem Feld und im Stall einzubringen. Familie Arnaud hatte eine Tochter, Jeanne, ein Jahr jünger als Rudolf. Diese war heimlich verlobt mit Maurice, der bald zum französischen Militärdienst eingezogen wurde. Ihm versprach Rudolf, sich um den Hof zu kümmern, bis er zurückkommen konnte, um den Patron um die Hand seiner Tochter zu bitten. Anerkennung in der Dorfgemeinschaft Jeanne korrigierte die Französisch-Diktate des jungen Deutschen, der an seinen Sprachkenntnissen feilte. Nach und nach wurde er für seinen Patron unersetzbar. Aus dem "dummen Deutschen" wurde so der Garant für den Fortbestand des Hofs. Auch in der Dorfgemeinschaft wurde anerkennend registriert, dass der Deutsche fleißig und höflich war. "Mein Mann hat oft erzählt, dass er das in einem Sonntagsgottesdienst bemerkt hat", erinnert sich seine Witwe. Es war ein bitterkalter Winter, und die Kirche im Dorf war nicht geheizt. Die Frauen kamen dann mit kleinen Wärmflaschen in die Kirche, auf die sie die Füße stellen konnten. Eines Sonntags wurde ihm von der Bank hinter sich eine Wärmflasche zugeschoben (Teil 2 folgt).

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben