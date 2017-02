Klimaschutzkonzept: Ambitionierter Zeitplan Loffenau (stj) - Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Dienstagabend die Vergabe und die einzelnen Projektschritte des Klimaschutzkonzepts zur Kenntnis genommen. Es umfasst die Bereiche Flächenmanagement, kommunale Liegenschaften, kommunale Beschaffungen, Straßenbeleuchtung, private Haushalte, Industrie, Gewerbe, Handel und Dienstleistungen, Mobilität, Abwasser und Abfall. Es soll Potenziale zur Einsparung von Treibhausgasen, zur Energieeffizienz und der Nutzung von erneuerbaren Energien berücksichtigen und gemeinsam mit allen relevanten Akteuren und Bevölkerungsgruppen erarbeitet werden. (stj) - Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Dienstagabend die Vergabe und die einzelnen Projektschritte des Klimaschutzkonzepts zur Kenntnis genommen. Es umfasst die Bereiche Flächenmanagement, kommunale Liegenschaften, kommunale Beschaffungen, Straßenbeleuchtung, private Haushalte, Industrie, Gewerbe, Handel und Dienstleistungen, Mobilität, Abwasser und Abfall. Es soll Potenziale zur Einsparung von Treibhausgasen, zur Energieeffizienz und der Nutzung von erneuerbaren Energien berücksichtigen und gemeinsam mit allen relevanten Akteuren und Bevölkerungsgruppen erarbeitet werden. Der Zeitplan ist ambitioniert: Nach der Vorstellung im Gemeinderat stehen die Entwicklung von Klimaschutzzielen, Entwicklungsszenarien und Wertschöpfung an, ehe im April die erste Bürgerkonferenz terminiert ist. Es folgen Energiewerkstatt, Maßnahmenkatalog, Verstetigungsstrategie, Controllingkonzept, Kommunikationsstrategie, Berichterstellung, die zweite Bürgerkonferenz und eine Abschlusspräsentation. Letztere muss im November 2017 erfolgen, um die Zuschüsse abrufen zu können, erklärte Hauptamtsleiterin Daniela Tamba. Unterstützt wird die Gemeinde Loffenau dabei von der beauftragten Firma B.A.U.M. Consult GmbH.

