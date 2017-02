Ein Sturm, von Wind begleitet

Hügelsheim



Rhinos beim Spitzenreiter Hügelsheim (red) - Für den ESC Hügelsheim (Foto: fuv) geht es sechs Spieltage vor Ende der Vorrunde langsam aber sicher in die heiße Phase. Die Ausgangslage für den Playoff-Anwärter ist gut. Tabellenführer Zweibrücken ist am Sonntag der nächste Gegner der Rhinos. » Weitersagen (red) - Für den ESC Hügelsheim (Foto: fuv) geht es sechs Spieltage vor Ende der Vorrunde langsam aber sicher in die heiße Phase. Die Ausgangslage für den Playoff-Anwärter ist gut. Tabellenführer Zweibrücken ist am Sonntag der nächste Gegner der Rhinos. » - Mehr