Im Notfall "zählt jede Minute" Von Hartmut Metz Murgtal - "Auf dem Kaltenbronn gab es schon manchen Herzinfarkt", weiß Toni Huber, der selbst häufiger auf den Höhen des Murgtals unterwegs ist. Und wenn ein Skifahrer oder Mountainbiker umkippt, "zählt jede Minute". Doch die verrinnen unnötig, weil es oft keine Mobilfunk-Verbindungen im Nationalpark Schwarzwald und im Naturpark gibt.



Das hatte der Weisenbacher Schultes erneut im Kreisrat moniert. Diesmal auch durchaus erzürnt und entgegen seinem sonstigen Naturell mit deutlich harscheren Worten, denn: "Ich habe das bereits im Vorjahr bei der Stellungnahme zum Haushalt moniert. Doch wieder ist ein Jahr verstrichen, ohne dass etwas unternommen wurde. Ja, ich habe nicht einmal etwas von Aktivitäten in diesem Punkt gehört." Das Problem sei, "dass sich bei dem Thema niemand angesprochen fühlt". Der Nationalpark Schwarzwald habe dazu bisher keine Stellungnahme abgegeben. Und beim Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord in Bühlertal "steht das Thema nicht im Vordergrund, weil wir auch keine damit verknüpften Angebote haben", wie Geschäftsführer Karl-Heinz Dunker gegenüber dem Badischen Tagblatt erklärt. Bisher seien bei ihm "keine Beschwerden wegen fehlender Mobilfunk-Verbindungen aufgeschlagen". Ja, mancher empfinde es sogar als "positiv", dass der Naturpark handyfreie Zone sei und Besucher so den Tag mehr genießen könnten. Im Südschwarzwald klappt es Angesichts der neuen Trekkings-Trails und auch wegen der Mountainbike-Fahrer würde Dunker es allerdings auch "befürworten, wenn Verbindungen existieren. Aus Sicherheitsgründen ist das fraglos besser". Weil mit derlei aber auch Ausgaben verbunden sind, "halten wir uns als Naturpark bei dem Thema zurück. Das müssen die Landkreise in die Hand nehmen", findet der Geschäftsführer. Eben dies will Huber ja auch forcieren. Der Weisenbacher Bürgermeister verweist auf den Südschwarzwald, der es im Gegensatz zum Nordschwarzwald schaffe, "optimale Verbindungen herzustellen". Der Kreisrat meint: "Es kann doch nicht sein, dass wir eine Tourismusregion sein wollen - und die Gäste können nicht mal auf den Höhen telefonieren." Sind Senioren Wanderungen ohne Mobilfunk-Verbindung aus alten Tagen gewohnt, ist es heutzutage für manch Jüngeren schier unerträglich und unvorstellbar, ein paar Stunden "offline" zu sein. Auf dem Kaltenbronn funktioniert das D2-Netz "halbwegs", berichtet Huber. Um aber besonders bei Notfällen gewappnet zu sein, müsse vor allem das D1-Netz erreichbar sein. Der Vorsitzende der CDU-Kreistagsfraktion sieht dabei die Geschäftsführer der Parks in der Pflicht. Wahlweise sei es "eine Aufgabe von Michael Rückert" als Freudenstädter Landrat und Vorsitzender des Nationalparkrats, den Ausbau zu forcieren, fordert Huber seinen CDU-Parteikollegen zu entsprechenden Aktivitäten auf. Dies könne auch dadurch geschehen, dass die Genannten "den entsprechenden Mobilfunkanbietern klar machen, dass ihre Kundschaft auch im tiefen Schwarzwald" Anspruch auf vernünftige Verbindungen hätte.

