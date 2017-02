Ein Sturm, von Wind begleitet



Von Thomas Senger Gaggenau - Der Regen kam dieses Mal erst nach dem Bühnenprogramm. Aber reichlich Wind hatten die Narren bei ihrem Marsch vor das Rathaus mitgebracht, und dieser fegte den Akteuren auf der großen Bühne ordentlich um die Nasen. Rathaus-Stürmung fast im wörtlichen Sinne also gestern am späten Nachmittag. Unterstützt wurden die Aktiven der Grokage von zahlreichen närrischen Gruppierungen aus umliegenden Ortschaften. Und eine frische Brise hatte Freddy Bauer, der Ehrenpräsident der Grokage, auch für den Ablauf dabei: Die Rathausverwaltung wurde schon zu Beginn der Stürmung abgesetzt, die Zwangsherrschaft der Schreibtischbeamten somit beendet und so konnte die Narrenschar auch hier durchaus im wörtlichen Sinne befreit das Programm auf der großen Bühne verfolgen. Hereingeführt von der resoluten Chefsekretärin Gerlinde Stolle mussten sich die Verwaltungsführungskräfte ergeben, letztlich hatten sie dem Ansinnen der neuen Herrschaften nichts entgegenzusetzen: Der Versuch des gestürzten Oberbürgermeisters, via Volksabstimmung im Amt zu bleiben, scheiterte kläglich. "Aufblasbare Bäume" hatte sein Stellvertreter Michael Pfeiffer als neues Konzept für die gerodete Innenstadt vorgetragen. Sein Vorschlag wird ebenso im Papierkorb der Stadtgeschichte landen wie der Vorschlag von Gerd Pfrommer, einen "Hilfsfonds für Gemeinderäte aus kleineren Gemeinderatgruppierungen" zu begründen. Weitere wenig bahnbrechende Vorschläge kamen aus den entmachteten Fraktionen zum Vortrag, letztlich bleibt aus närrischer Sicht zu hoffen, dass Freddy Bauer sein Versprechen realisieren wird: "Wir werden die Stadt bis Aschermittwoch auf Vordermann bringen." Bei der närrischen Ratssitzung am Rosenmontag ab 10.31 Uhr wird man im Bürgersaal verfolgen können, ob die närrische Herrschaft von Erfolg gekrönt sein wird. Verschiedene Gruppen der Grokage gaben Kostproben ihres Programms, ehe die ersten Regentropfen das unweigerliche Ende des Rathaussturms einläuteten. Sowohl die Entmachteten als auch die neuen Herrscher und ihr Gefolge fanden aber in den Gasthäusern der Innenstadt närrisches Asyl bis in den späten Abend.

